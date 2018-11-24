یزد میزبان مسابقات قهرمانی جودو جوانان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد عزیزی بعدازظهر امروز در نشست خبری المپیاد ملی استعدادهای ورزشی اظهار داشت: هیئت جودو استان یزد علاوه بر میزبانی رشته جودو نونهالان در دو بخش خواهران و برادران، میزبان مسابقات قهرمانی جوانان کشور نیز خواهد بود.

وی عنوان کرد: مسابقات قهرمانی کشور با حضور ۴۰۰ ورزشکار و حدود ۱۰۰ نفر از عوامل اجرایی طی روزهای ۱۱ تا ۱۳ آذرماه در یزد برگزار می‌شود.

عزیزی در مورد المپیاد ملی استعدادهای برتر ورزشی نیز بیان کرد: هیئت جودو استان یزد در روزهای ۵ و ۶ آذرماه میزبان ۵۰۰ نفر از نونهالان پسر جودوکار کشور و ۱۰۰ نفر از عوامل اجرایی و در روز هشتم نیز میزبان ۲۰۰ نفر از نونهالان دختر جودوکار به همراه ۷۰ نفر از عوامل اجرایی است.

رئیس هیئت جودو استان یزد خاطرنشان کرد: کیفیت و شکل برگزاری مسابقات در حد مسابقات جهانی است زیرا هم نونهالان و هم مسابقات استعدادیابی برای هیئت جودو استان یزد بسیار حائز اهمیت است.

وی اظهار امیدواری کرد: جودوکاران استان یزد که هم به لحاظ فنی در رده خوبی قرار دارند و هم میزبانی این رقابت‌ها را بر عهده دارند، بتوانند مدال‌های رنگارنگ این رقابت‌ها را از آن خود کنند.

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری یک دوره کلاس داوری جودو در یزد خبر داد و بیان کرد: ۳۵ داور از سراسر کشور در این دوره‌ها که به مدت شش ماه به طول خواهد انجامید، شرکت می‌کنند.