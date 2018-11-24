قطع ارتباط ۸۵ روستای استان بر اثر بارندگی/ فعالیت ۲۰۰ راهدار

به گزارش خبرنگار مهر، علی خوان پایه شامگاه شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان، افزود: راه ارتباطی بیش از ۸۵ روستای استان که خاکی و فاقد زیرساخت و ابنیه مناسب بوده اند، قطع شده و یا دچار مشکل تردد شده اند.

خوان پایه با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ راهدار با استفاده از ۲۰۰ دستگاه سبک و سنگین پوشش خدماتی مناطق مختلف را انجام می دهند، عنوان داشت: ۶۰۰۰ کیلومتر راه در استان داریم که ۱۸۰۰ کیلومتر آن اصلی، فرعی و چهار خطه است.

خوان پایه با اشاره به اینکه راهداران به شکل شبانه روزی پوشش خدماتی مناطق مختلف را انجام می دهند، بیان داشت: شرایط و توپوگرافی کوهستاتی استان ریزش، رانش، آبگرفتگی و خسارات به ابنیه و راه ها را رقم می زند که علاوه بر حین بارش ها در پایان بارش ها نیز فعالیت خدماتی توسط راهداران انجام می شود.

مدیرکل راهداری استان از مسدود بودن محور سی سخت به پادنا از مسیر گردنه بیژن خبر داد و عنوان داشت: همچنین مسیر فرعی گچساران-پازنان- دیلم نیز مسدود است.