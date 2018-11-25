واحدهای مسکن مهر قرچک در صورت توافقات حقوقی تحویل داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی عصر دوشنبه با اعلام خبر تحویل واحدهای مسکن مهر قرچک در صورت توافقات حقوقی در جمع خبرنگاران حاضر در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: نیمی از پروژه مجتمع شهدای ادارات قرچک که در قالب مسکن مهر است، بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که درصورت توافقات حقوقی بین هیئت مدیره قبلی و فعلی و مالکین در دهه مبارکه فجر امسال تحویل داده خواهد شد.

بهمن خطیبی در پی تجمعات متقاضیان مسکن مهر شهدای ادارات افزود: در راستای رفع مشکلات متقاضیان این پروژه، جلسات مختلفی در محل فرمانداری و استانداری برگزار و همچنین جلساتی از اوایل حضور بنده در شهرستان تشکیل شده و در آخرین نشستی که با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد در خصوص علت تأخیر در تحویل واحدها مباحثی مطرح شد و در نهایت اعلام کردند به دلیل اینکه پیمانکار و هیئت مدیره تغییر کرده، پروژه دارای مشکلات حقوقی است و باید منتظر صدور حکم دستگاه قضایی باشیم.

وی بیان کرد: ۵۰ درصد این پروژه بیش از ۹۵ درصد و ۵۰ درصد باقی مانده نیز بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تمام تلاش ما به همراه دستگاه قضایی این است که واحدهای آماده در دهه فجر تحویل مالکین شود، مشروط بر اینکه مشکلات حقوقی بین افراد یاد شده حل و فصل شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک در توضیح بیشتر در خصوص اعتراضات متقاضیان یادآور شد: هیئت مدیره قبلی یک مبلغ وام تعیین کرده بود و هیئت مدیره جدید مبلغ را افزایش داده، همچنین تعداد ثبت اولیه ۲۵۶ واحد بوده ولی اکنون ۵۳۰ واحد است که موجب اعتراض مردم شده است.

خطیبی با بیان اینکه پیمانکاران نیز از یکدیگر مطالبات مالی دارند که در سیستم قضایی در حال بررسی است،ادامه داد: بطور کامل مردم عزیز و مشکلات آنها را درک میکنیم، اما مشکلات حقوقی موجود را نیز نمیتوان نادیده گرفت و درصدد رفع آن هستیم.