۲۴ آذر ۱۳۸۲، ۱۳:۵۶

در پي دستگيري صدام

قيمت نفت كاهش يافت

با دستگيري صدام امروز قيمت نفت سير نزولي داشت.

به گزارش خبرگزاري مهر با دستگيري صدام رئيس جمهور مخلوع عراق امروز دوشنبه قيمت نفت كاهش پيدا كرد.
با تأثير دستگيري صدام بر قيمت نفت، امروزهر بشكه نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه ژانويه 45 سنت كاهش يافت و هربشكه اين نفت در خارج از بورس جهاني به قيمت 92/29 دلار معامله شد.
نفت خام سبك نيويورك نيز امروز با 62 سنت كاهش 42/32 دلار معامله شد.

