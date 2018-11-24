به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار ارائه تضمین‌های لازم به کره شمالی همزمان با گام‌های این کشور در زمینه خلع سلاح هسته‌ای شد.

نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان این که مذاکره و تعامل مسیری دو طرفه و دوسویه است، افزود که کره شمالی در قبال گام‌هایی که در مسیر عمل به تعهدات خود بر می‌دارد، همچنین انتظار گام‌های متقابل از سوی مذاکره کنندگان طرف مقابل را دارد.

اولیانوف همچنین افزود که روسیه آماده همکاری و ارائه آموزش‌های لازم به کارشناسان و متخصصان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای خلع سلاح کره شمالی است و از این موضوع حمایت می‌کند.

در خردادماه گذشته کره شمالی در توافق با آمریکا متعهد به انجام برخی اقدامات در راستای خلع سلاح شبه جزیره کره شد و با وجود دنبال کردن و انجام این اقدامات، اما تحریم‌های آمریکا علیه این کشور همچنان ادامه دارد و همین موضوع به انتقاد گسترده از رویکرد آمریکا در برابر خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی منجر شده است.