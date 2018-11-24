امیدواریم منش و روش بسیج مورد عنایت دولتمردان قرا گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شورای نگهبان با صدور بیانیه ای نوشت:امیدواریم منش و روش بسیج که آئینه‌ی تمام نمای فرهنگ ناب و انقلابی نگاه به درون و توجه به توانایی‌های فرزندان این مرز و بوم بوده و به شهادت تاریخ چهار دهه‌ اخیر، همواره دستمایه‌ی گشایش و عبور از بحرانها بوده است، باز هم به مانند گذشته مورد عنایت مصادرنشینان و ذی‌ربطان امور جاریه‌ کشور به ویژه دولتمردان سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی قرار گیرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آنگاه که نابغه‌ عصر خمینی کبیر(ره) با طوفان برکَننده‌اش انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران زمین، در میان بهت همگان، بنیان ۲۵۰۰ ساله‌ی طاغوت را در هم شکست و بساط ظلم و جور ستم‌پیشگان ابرقدرت عالَم را برچید، در آغازین روزهای سربرآوردگی مولود کم نظیرش جمهوری اسلامی، شجره‌ی طیّبه‌ای را بنا نهاد که شاید به ذهن درمانده‌ی ظالمان همیشه قدّاره بند عالم، خطور هم نمی‌کرد که این نهال نورسیده چونان درخت تنومندی، سدّ سَدید و بنیان مرصوصِ فروزنده‌ای گردد به نام «لشگر مخلص خدا»، که همواره و در مقاطع گوناگون، برگ‌های زرینِ درخشانی در کتاب پرافتخار انقلاب اسلامی رقم زند.

شورای نگهبان ضمن گرامیداشت هفته‌ مبارک «بسیج» و یاد شهدای گرانقدر آن در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تقارن این هفته با ایام پربرکت میلاد پیامبر عظیم‌الشأن اسلام، رسول مهر و امید و مایه‌ی فخر عالَم، حضرت ختمی مرتبت محمّد مصطفی صلی‌الله و علیه و آله و سلم و فرزند برومندش حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام و هفته‌ی «وحدت» را به فال نیک گرفته و امیدوار است، منش و روش بسیج که آئینه‌ی تمام نمای فرهنگ ناب و انقلابی نگاه به درون و توجه به توانایی‌های فرزندان این مرز و بوم بوده و به شهادت تاریخ چهار دهه‌ اخیر، همواره دستمایه‌ی گشایش و عبور از بحرانها بوده است، باز هم به مانند گذشته مورد عنایت مصادرنشینان و ذی‌ربطان امور جاریه‌ کشور به ویژه دولتمردان سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی قرار گیرد.

بمنّه و کرمه

روابط عمومی شورای نگهبان