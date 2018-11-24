نعمت الله دستیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس نقشههای هواشناسی شاخه اصلی و بسیار فعال موج بارشی که توده های تندری و بسیار قوی در پی دارد از سمت غرب وارد کشور شده است.
وی با بیان اینکه خطر سیلاب همراه با ورود این سامانه جدی است، گفت: این وضعیت و بارش شدید تا عصر دوشنبه در شهرستان ادامه دارد.
دستیاری خاطر نشان کرد: دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان پلدختر آماده باش کامل داده شده و نسبت به رفع نقاط حادثهخیز شهرستان اقدام شده است؛ همچنین مدیران تا عادی شدن شرایط جوی باید در شهرستان حضور داشته باشند.
وی گفت: در این راستا به همه نیروهای امدادی اطلاع رسانی شده و امکانات لازم و ماشین آلات سنگین برای به کارگیری و مقابله با طغیان رودخانه و سیلاب در دستور کار ادارات شهرستان پلدختر قرار گرفته است.
فرماندار پلدختر اضافه کرد: از طریق بخشداران آمادگی لازم به به دهیاران داده شده است.
وی افزود: با توجه به شدت بارش و خسارت احتمالی به بخش کشاورزی کشاورزان شهرستان نسبت به اتفاقات و خسارات احتمالی هوشیار باشند.
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