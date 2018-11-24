وزارت اطلاعات افتخار دارد دوشادوش بسیجیان حافظ امنیت پایدار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات با صدور پیامی هفته بسیج را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

تا بسیج هست ، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد و این یک رکن اساسی است مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

بسیج یاد آور حماسه آفرینی سلحشوران و مردانِ مردِ بی ادعا در هشت سال دفاع مقدس ، مدافعین سرافراز حرم اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) در اضمحلال تکفیری های تا بن دندان مسلح و ناکامی اربابان جنایت پیشه آنان است.

درود بی کران به روان پاک و طیبه ی شهدای بسیج که جان ذی قیمت خویش را در طبق اخلاص نهاده و تقدیم درگاه الهی نمودند. امروز فرهنگ حق طلبی، عدالت خواهی و سازندگی بسیج مرزهای عقیدتی و جغرافیایی سایر بلاد را یکی پس از دیگری در نوردیده و جهانخواران و طمع ورزان را بیش از پیش به وحشت و حضیض ذلت و خواری افکنده است.

و اینک آوازه ی بلندِ ظفرمندی های این لشکر الهی و شجره ی طیبه ، عالم تاب گردیده و آرزوی امام راحل (که رضوان الهی بر ایشان باد) راجامه ی عمل پوشانده است.

وزارت اطلاعات با نصب العین قرار دادن تفکر ناب بسیجی، افتخار دارد دوشادوش بسیجیان همیشه بیدار، حافظ آرامش و امنیت پایدار این مرز و بوم شهید پرور باشد.

این جانب فرا رسیدن روز تاریخ ساز و غرور آفرین بسیج مستضعفان را به محضر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مد ظله العالی)، بسیجیان سلحشور و ملت قهرمان ایران اسلامی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، سربلندی روز افزون این جان برکفان مخلص را از درگاه خداوند حفیظ مسئلت می نمایم.

سید محمود علوی