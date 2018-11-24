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۳ آذر ۱۳۹۷، ۲۲:۲۱

رئیس هیئت تکواندو لرستان خبر داد:

دوره مربیگری تکواندو با حضور ۷۰ مربی لرستانی برگزار شد

دوره مربیگری تکواندو با حضور ۷۰ مربی لرستانی برگزار شد

خرم‌آباد- رئیس هیئت تکواندو لرستان از برگزاری دوره مربیگری تکواندو با حضور ۷۰ مربی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت تکواندو لرستان، دوره مربیگری تکواندو به منظور بالا بردن سطح دانش مربیان در استان در دو بخش مردان و زنان در خانه تکواندو لرستان برگزار شد.

جافر وفایی رئیس هیئت تکواندو لرستان در این رابطه گفت: هیات تکواندو استان در حال پیشرفت و افتخارآفرینی برای لرستان است و روز به روز شاهد مقام آوری و درخشش تمام تکواندوکاران استان در تمام مسابقات خواهیم بود.

وی با بیان اینکه دوره مربیگری تکواندو با حضور ۷۰ نفر از مربیان این رشته ورزشی برگزار شد، تصریح کرد: تا پایان سال دو دوره دیگر با موضوع دوره تغذیه ورزشی و روانشناسی ورزش در لرستان برگزار می شود.

رئیس هیئت تکواندو لرستان ادامه داد: با پیگیری هیات تکواندو استان و حسین داسپور مسئول کمیته استعدادیابی در این دوره مربیگری از سید نعمت خلیفه برجسته ترین مدرس دعوت شد تا مربیان را با آخرین تغییرات و متدهای تمرینی و نحوه امتیازگیری روز دنیا در هر دو بخش مردان و زنان آشنا کنیم.

سید نعمت خلیفه مدرس این دوره مربیگری گفت: تکواندو لرستان متحول شده است که نشان از تلاش های شبانه روزی مسئولان این هیات دارد و می توان گفت که این امیدواری وجود دارد که ایران در المپیک ۲۰۲۴ از استان لرستان یک نماینده داشته باشد.

کد مطلب 4467266

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