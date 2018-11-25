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۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰

برای داوطلبان خارج از کشور؛

آزمون سنجش مهارت‌ زبان فارسی برگزار می شود/ آغاز ثبت نام از ۵ آذر

آزمون سنجش مهارت‌ زبان فارسی برگزار می شود/ آغاز ثبت نام از ۵ آذر

چهارمین آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا) سال ۱۳۹۷ دی ماه برگزار می شود و داوطلبان از ۵ آذر می توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نام‌نویسی برای شرکت در چهارمین دوره آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا) از روز دوشنبه ۵ آذر ۹۷ آغاز و در روز یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷ پایان می‌پذیرد.

نام‌نویسی منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

پرداخت هزینه نام‌نویسی به صورت اینترنتی انجام می‌شود و داوطلبان لازم است با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آن‌ها فعال است، با مراجعه به سایت سازمان سنجش ۶۰۰ هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام برای هر آزمون (عمومی یا آکادمیک) پرداخت و سپس نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال ۱۲ رقمی) اقدام کنند.

چنانچه داوطلبی متقاضی نام‌نویسی در هر ۲ آزمون (عمومی و آکادمیک) ‌باشد، لازم است مبلغ ۶۰۰ هزار ریال دیگر نیز از همین طریق پرداخت و اطلاعات کارت اعتباری را دریافت کند.

آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) در ۲ روز و در ۲ سطح عمومی و آکادمیک، شامل بخشهای شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری بوده که مهارت داوطلبان در این بخشها سنجیده خواهد شد.

این آزمون در صبح و بعداز ظهر روزهای پنجشنبه ۲۷ دی و جمعه ۲۸ دی ۹۷ همزمان با حوزه های داخل کشور در حوزه های امتحانی خارج کشور برگزار خواهد شد.

نام کشور حوزه امتحانی خارج کشور
عراق اربیل
عراق نجف
لبنان بیروت
بنگلادش داکا
گرجستان تفلیس
ترکیه آنکارا

پنجمین آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) در خرداد ماه ۹۸ برگزار می­ شود.

کد مطلب 4467280

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