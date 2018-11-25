پیامبر اکرم (ص) عصاره خوبان عالم/ عبودیت راز برتری انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدشهابالدین حسینی در جمع کارکنان شهرداری منطقه ۶تبریز با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: هنوز بعد از گذشت ۱۴۵۲سال از بعثت پیامبر اکرم(ص)، جایگاه ایشان برای عالم ناشناخته است.
وی ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) به مصداق قرآن کریم در عالم همتایی ندارد و به همین خاطر است که عیسی مسیح برای آمدن ایشان بشارت داده است.
وی تصریح کرد: اگر پیامبر (ص) از لحاظ جایگاه و منزلت انسانی با عیسی مسیح برابر بود، هیچگاه او برای آمدن پیامبر بشارت نمیداد چراکه ما برای آمدن کسی بشارت میدهیم که حرف تازهای برای گفتن داشته باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه هر پیامبر با آوردهاش شناخته میشود، گفت: ره آورد حضرت محمد (ص) قرآن کریم است. و قرآن پیامبر را اینگونه توصیف میکند که عصاره خوبان عالم از ابتدای خلقت تا وجود پیامبر، حضرت محمد (ص) است.
وی پیامبر اکرم (ص) را آیینه تمامنمای جمال و جلال پروردگار دانست و عنوان کرد: چیزی که جایگاه پیامبر را به آن اندازه رفیع کرده است، عبودیت است. هیچ انسان یا فرشتهای در عالم به اندازه پیامبر (ص) به آن درجه از عبودیت و قرب معنوی نرسیده بود و همین باعث میشود که ایشان اسوه عالم وجود باشند.
حجتالاسلام دکتر حسینی در پایان عنوان کرد: دین سه قسمت دارد: مبنا و اساس آن اعتقاد به خداست. سپس باید این اعتقادات در انسان جلوهدار شود یعنی فروعات دین؛ اما از همه مهمتر زیبایی اخلاق و انسانیت است که پایانکار بنای انسان محسوب میشود.
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