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۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

فرمانده سپاه ناحیه دره شهر:

۴۰ ویژه برنامه طی هفته بسیج در دره شهر برگزار شد

۴۰ ویژه برنامه طی هفته بسیج در دره شهر برگزار شد

ایلام - فرمانده سپاه ناحیه دره شهر گفت: ۴۰ ویژه برنامه مختلف فرهنگی طی هفته بسیج در دره شهر برگزار شده است.

سرهنگ احمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته بسیج ۴۰ ویژه برنامه متنوع فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، عمرانی و سازندگی در شهرستان اجرا شده است.

وی افزود:عمده ترین برنامه ها برپایی و حضور مسئولان در بین مردم در قالب میز خدمت بوده است، جامعه پزشکی نیز در مساجد حضور پیدا کرد و ویزیت رایگان برای مردم در طول هفته بسیج انجام می شود.

وی ادامه داد: همچنین اعزام گروههای جهادی و نیز اجرای طرح جهاد روشنایی در شهرستان انجام می شود که با راه اندازی نیروگاه ۵ کیلوواتی افرادی که متقاضی این موضوع هستند می توانند در این زمینه ثبت نام کنند.

محمدی افزود: همچنین گشت های بسیجی محله محوربرای  ارتقا امنیت از نمونه برنامه های هفته بسیج در سطح شهرستان است.

کد مطلب 4467353

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