کارگران روغن نباتی فعالیت خود را آغاز می کنند

فرامرز نیکسرشت در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت کارخانه روغن نباتی اشاره کرد و گفت: جلسهای با حضور نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرما برگزار شد که درنهایت قرار بر این شد که از روز دوشنبه این کارخانه فعالیت خود را آغاز می کند.
وی اظهار کرد: کار فرما باید از زمان شروع فعالیت کارخانه دو ماه حقوق کارگران را پرداخت کند و ارسال بیمه کارگران بهصورت ماهانه به تأمین اجتماعی و پرداخت حقوق بهموقع طبق قانون کار، در اختیار داشتن حکم و فیش حقوقی است که باید کارفرما این تعهدات عمل کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و سرپرست معاونت سیاسی استانداری زنجان گفت: با حقوق جاری هرماه دو ماه از معوقات نیز به آنها پرداخت شود تا معوقات بهصورت کامل تا پایان سال تسویه شود.
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