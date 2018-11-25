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۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۲

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان:

کارگران روغن نباتی فعالیت خود را آغاز می کنند

کارگران روغن نباتی فعالیت خود را آغاز می کنند

زنجان-معاون هماهنگی امور اقتصادی و سرپرست معاونت سیاسی استانداری زنجان گفت: کارگران روغن نباتی از روز دوشنبه فعالیت خود را آغاز می کنند.

فرامرز نیک‌سرشت در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت کارخانه روغن نباتی اشاره کرد و گفت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرما برگزار شد که درنهایت قرار بر این شد که از روز دوشنبه این کارخانه فعالیت خود را آغاز می کند.

وی اظهار کرد: کار فرما باید از زمان شروع فعالیت  کارخانه دو ماه حقوق کارگران را پرداخت کند و ارسال بیمه کارگران به‌صورت ماهانه به تأمین اجتماعی و پرداخت حقوق به‌موقع طبق قانون کار، در اختیار داشتن حکم و فیش حقوقی است که باید کارفرما این تعهدات عمل کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و سرپرست معاونت سیاسی استانداری زنجان گفت: با حقوق جاری هرماه دو ماه از معوقات نیز به آنها پرداخت شود تا معوقات به‌صورت کامل تا پایان سال تسویه شود.

کد مطلب 4467376

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