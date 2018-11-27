علی اصغر شهبازی «مسئول سازمان بسیج صنعتی کشور» در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران،اظهار داشت: یکی از مجموعه هایی که در دوران تحریم مورد توجه دشمنان قرار می‌گیرد، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است که سازمان بسیج صنعتی کشور با همکاری کانون بسیج در استان خوزستان فعالیت گسترده‌ای را آغاز کرده تا پتانسیل موجود کشور در تولید تجهیزات مختلف این صنعت را شناسایی کرده و ببینیم چند درصد از تجهیزات وارداتی را می توانیم در داخل تولید کنیم.

وی افزود: اگرچه تحریم های خارجی تاثیر گذار است، اما بخشی از این تحریم ها و وابستگی ها به خارج به دلیل وجود قوانین و تحریم های خود ساخته داخلی است به این معنا که با ایجاد موانعی، مانع تولید و به کارگیری تجهیزات داخلی کشور شده ایم. خوشبختانه از ۸۰ درصد اقلام و محصولات وارداتی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بیش از ۵۰ درصد را می توانیم در داخل تولید کنیم.

شهبازی با بیان اینکه بسیج صنعتی کشور به وزارت نفت توان تولید داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را اعلام کرده است، می گوید: تولید داخلی در کنار تامین نیاز های کشور می تواند موجب بازدارندگی در حوزه تحریم و امیدواری صنعت داخلی شود.

وی ادامه داد: در حوزه صنایع کوچک نیز بسیج صنعتی اقدامات گسترده ای داشته است از جمله با شناسایی توانمندی های داخلی و ایجاد بانک اطلاعات صنعتی کشور که وجود نداشت. ما معتقدیم در زمان تحریم اگر بتوانیم اشراف اطلاعاتی را ایجاد کنیم و اگر وارداتی قرار است انجام شود بر اساس همین اطلاعات باشد یعنی کالایی که توان تولید داخلی دارد را وارد نکنیم.

رئیس سازمان بسیج صنعتی کشور، عدم اشراف اطلاعاتی را موجب واردات بی رویه و عدم تولید داخلی دانست و گفت: واردات بی رویه در زمان تحریم ها نتایج مخرب خود را نشان می دهد، ما خود را برای تحریم و تولید در داخل آماده نکرده ایم و اجازه واردات را هم به دلیل تحریم به کشور نمی دهند اینجاست که کشور با مشکل روبرو می شود.

وی ایجاد بانک اطلاعات صنعتی کشور را برای مقابله با تهدیدات دشمن بسیار ضروری دانست و گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه های که تحریم بوده ایم و به دنبال تولید آن در داخل رفته ایم نتیجه گرفته ایم و به خود کفایی رسیده ایم اما حوزه ها و کالاهای که فکر می کردیم می توان از خارج از کشور تهیه کرد دچار مشکل هستیم و امروز به واسطه تحریم ها به ما نمی دهند. تحریم از آن منظر برای ما نعمت است که می تواند ظرفیت های داخلی کشور را شکوفا کند اگر موجب شکوفایی نشود به خودی خود شکننده است.

وی ادامه داد: برخی قوانین و محدودیت ها و به نوعی خود تحریمی موجب می شود که تحریم در برخی موارد به فرصت تبدیل نشود. تفکر وابسته به غرب و عدم اعتماد به جوانان در برخی مسئولان موجب محدودیت در بخش صنعتی کشور شده است. متاسفانه برخی جریان ها مانع شکوفایی استعداد های درخشان جوانان و استفاده از توان و دانش داخلی شده که موجب نا امیدی جوانان می شود.

شهبازی خاطر نشان کرد: نبود معماری برای مشخص کردن نیاز های کشور موجب شده فارغ التحصیلان دانشگاه نتوانند در حوزه تخصصی خود مشغول کار شوند.

وی، آسیب پذیری فرهنگ را موجب بسیاری از مشکلات موجود کشور دانست و گفت: متاسفانه فرهنگ ما بسیار آسیب دیده و اگر زیرساخت های اشتغال هم ایجاد شود بسیاری حال کارکردن ندارند و به سمت آن نمی روند، بسیاری می خواهند یک شبه پولدار شوند.