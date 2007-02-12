امروز در تاریخ

نخستین اعلامیه رسمی امام خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی :



امام خمینی رهبرکبیر انقلاب اسلامی در نخستین اعلامیه خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ملت ایران را به رعایت نظم و انضباط انقلابی فرا خواندند . متن پیام به این شرح است :

ملت معظم ایران ! ، اهالی سلحشور تهران ، در این موقع که پیروزی نهایی ملت عزیز نزدیک است ، لازم است به تذکرات زیر به طور تکلیف شرعی - الهی و تعهد ملی توجه نمایند! متخلف از آن مخالف خداوند تعالی و خائن به کشور و نهضت اسلامی است : 1 - اکنون که دستگاه دیکتاتوری و ستمکاری بر چیده شد ، باید از هر نوع خرابکاری و چپاول و آتش سوزی ، و ظلم احتراز شود بر عموم است که از این گونه اعمال غیر اسلامی و غیر انسانی به شدت جلوگیری نمایند . آنان که دست به این اعمال و حشیانه می زنند خائن به مملکت و مخالف نهضت اسلامی هستند .

2- باید تا برقراری نظم از طرف دولت موقت ، نظارت در حفظ مراکز عمومی از قبیل وزارتخانه ها و بانکها و دیگر مراکز دولتی و ملی بنمایند و اموال ملت را نگذارند هدر برود . ملت عزیز ! نگذارد بد خواهان منعکس کنند که با به هم خوردن رژیم فاسد هرج و مرج و خرابکاری جای آن را گرفته است .

3- به فرصت طلبان که می خواهند با ماسک انقلابی از رژیم منقرض پشتیبانی کنند و نهضت را بدنام نمایند مهلت فعالیت ندهید و ملت مسلمان باید ابتکار را به دست گیرند .

4- مامورینی که از طرف آقای نخست وزیر اسلامی ماموریت دارند سربازان انقلاب اند و باید با آنها همکاری کنید و اگر مخالفین مردم مسلمان خواستتند کارشکنی کنند از آنها جلوگیری کنید .

5- لازم است مردم هر چه زودتر از خیابانها به مساجد و مراکز اجتماع بروند و به عهده علمای اعلام و خطبای محترم گوش دهند و بر علمای اعلام و خطبای بلاد است که به مساجد و مراکز عمومی تشریف برده و مردم را دعوت به صلاح و سداد کنند و از اعمال خلاف مسیر نهضت به شدت جلوگیری نمایند و با بیانی رسا مردم را از هرج و مرج و خرابکاری بازدارند و حکم شارع مقدس را ابلاغ نمایند .

6- اکنون که قوای انتظامی از قبیل ارتش و ژاندارمری و شهربانی به ملت پیوسته اند بر عموم ملت لازم است که به هیچ وجه تعرض به آنان نکنند و آنان را چون برادر نگهداری کنند و بر علمای اعلام است که مردم را ارشاد کنند که از قوای انتظامی که تحت لوای حکو مت اسلامی آمده اند حمایت نمایند .

والسلام علیکم ورحمه اله و برکاته

روح الله الموسوی الخمینی



درپی دستور امام خمینی مردم برای حفاظت از کاخ ها و مراکز مهم بسیج می شوند تا از چپاول و غارت جلوگیری کنند ، چه عده ای فرصت طلب به زور اسلحه به اسم دولت فرش ها و اشیاء عتیقه و قیمتی را از کاخ ها سرقت می کردند .

تشکیل کمیته انقلاب اسلامی :





در چنین روزی در سال 1357 ه ش به فرمان امام خمینی ره کمیته انقلاب اسلامی تشکیل شد . کمیته را می توان اولین نهاد رسمی پس از انقلاب اسلامی دانست . در این نهاد نیروهای مردمی با توجه به پیام امام خمینی وظایف حفاظت و نگهداری از مال و جان و ناموس را عهده دار شدند . این نهادبعدها گسترش یافت و هم عرض نهاد هایی چون شهربانی وژاندارمری انجام وظیفه می کرد تا این که سرانجام با تصویب مجلس شورای اسلامی نیروهای مذکور در یک نهاد با نام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام شدند .



روزبزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی :

خواجه نصیر الدین طوسی در یازدهم جمادی الاول سال 597 ه ق دیده به جهان گشود . نامش را محمد گذاردند و بعدها به القابی نظیر نصیر الدین ، محقق طوسی ، استاد البشر و خواجه شهرت یافت . وی پس از فراگیری مقدمات علوم در شهر طوس ، در نزد نورالدین علی بن محمد شیعی به فراگیری علوم مختلف پرداخت . محمد در شهر طوس به نزد استادش نصیر الدین عبد الله بن حمزه لباس مقدس عالمان دین را به تن کرد و بعدها توانست کتاب قانون ابن سینا را نزد قطب الدین مصری شافعی بیاموزد .



وی پس از آن به ری شتافت و با دانشوران بزرگی چون میثم بن علی میثم بحرانی محشور شد . او سپس به عراق رفت و در آنجا به تکمیل یافته های علمی خود پرداخت . پس از آنکه اسماعیلیان به عنوان فرقه ای موثر و سیاسی فعالیت خود را در قلاع مختلف ایران آغاز نمودند ، خواجه را به سوی خویش خواندند . نصیر الدین طوسی حدود 26 سال در قلاع اسماعیلیه به سر برد و در این دوران لحظه ای از تلاش های علمی خویش بازننشست . او در این مدت کتاب هایی چون شرح اشارت ابن سینا ، تحریر اقلیدس ، تولی و تبری و اخلاق ناصری را به رشته تحریر در آورد . خواجه همچنین پس از آنکه هلاکو خان مغول تاج و تخت اسماعیلیلان را برچید ، با تدبیر و درایت عالمانه اش توانست از به آتش کشیده شدن کتابخانه بزرگ حسن صباح در قلعه الموت به دست مغولان جلوگیری نماید . او در سال 656 ه ق رصد خانه مراغه را تاسیس کرد و همچنین دست به تجهیز کتابخانه این رصدخانه عظیم زد . خواجه در دوران تدریس خود شاگردان بسیاری را نیز تربیت کرد که از میان آنها می توان به علامه حلی ، قطب الدین شیرازی ، ابراهیم حموی جوینی ، اثیر الدین اومانی و مجد الدین طوسی اشاره کرد . خواجه عظیم الشان در علوم مختلف دوران خود در صدر علما قرار داشت . وی در ریاضیات ، فلسفه ، کلام ، اخلاق و ادبیات از سرآمدان دهر بود و دوست و دشمن بر این امر اذعان داشتند . غیر از کتبی که از آن یاد شد ، وی کتب مختلفی را به رشته تحریر در آورد که از میان آنها می توان به قواعد العقاید ، اوصاف الاشراف ، تحریر اقلیدس ، تحریر مجسطی ، اساس الاقتباس ، زیج ایلخانی ، اثبات الجواهر ، اثبات اللوح المحفوظ ، اشکال الکرویه ، شرح اصول کافی ، رساله ای در کلیات طب و تجرید الهندسه اشاره کرد . آن عالم ربانی سرانجام در سال 673 ه ق پس ا زعمری تلاش در جهت احیای علوم و معارف اسلامی دیده از جهان فروبست .





قتل گریبایدوف :

در چنین روزی در سال 1829 میلادی گریبایدوف نویسنده وسردار روسی کشته شد . ماجرای قتل گریبایدوف به عنوان یکی از نقاط عطف در تاریخ استعمار ستیزی ملت ایران مشهور شده است . گریبایدوف خواهر زاده پاسکوویچ مدتی پس از انعقاد عهدنامه ترکمانچای ، وارد تهران شد تا پس از انجام ماموریت خود برای اجرای مفاد تعهد شده در قرارداد ننگین ترکمانچای غرامت جنگی در یافت دارد. در منزل آصف الدوله صدر اعظم دو زن گرجی که مسلمان شده بودند زندگی می کردند که جزء زنان حرم وی به شمار می رفتند . نماینده روسیه که مست غرور و نخوت بود و به ایرانیان به چشم تحقیر آمیز می نگریست ، اصرار داشت که چون آن زنان نیز جزء اتباع روسیه به شمار می آیند باید به موجب عهدنامه به روسیه عودت داده شوند . وی سرانجام با اصرار تمام آنان را از حرم آصف الدوله بیرون کشید و به سفارت روسیه برد وهیات حاکمه ایران نیز این خفت و خواری را پذیرفت و دم بر نیاورد . این بار نوبت روحانیان آگاه و استعمار ستیز بود که با در یافت خبر این حرکت ناجوانمردانه به مخالفت برخیزند به همین منظور با انتشار خبر واقعه و به خصوص این خبر که زنان در سفارت با خواندن آیات قرآن از ستم استعمار و سکوت استبداد فریاد دادخواهی به نزد علما برده اند ، آیت الله حاج میرزا مسیح مجتهد تبریزی فتوای آزادی آنان را صادر کرد . پس از آن بود که مردم بازار ها را بستند و به سفارت روسیه حمله ور شدند . با وجود این که مردان مسلح به سوی مردم بی دفاع آتش گشودند اما مردم سفارت روسیه را در نوردیدند و با کشتن آلکسی گریبایدوف و بسیاری از همراهان وی خشم خود را علیه استعمار و استبداد به منصه ظهور رساندند . در این میان شاه و ولیعهد که وحشت زده شده بودند با دیدن جنین وضعیتی دم بر نیاوردند و تنها هیاتی را به منظور عذر خواهی به دربار تزار فرستادند . روس ها هم که در گیر با عثمانی بودند عذرخواهی ایران را پذیرفتند و یک کرور تو مان از دولت ایران غرامت در یافت داشتند .



بمباران فلسطینیان :





در چنین روزی در سال 1970 میلادی ، جنگنده های رژیم صهیونیستی یک کارخانه را در نزدیکی منطقه “ابو زعبل” مصر بمباران کردند که در نتیجه 70 کارگر شهید و 98 تن دیگر مجروح شدند .



اتحادیه سوسیال دموکرات در هلند :

در چنین روزی در سال 1882 میلادی اتحادیه سوسیال دمکرات هلند در آمستردام تشکیل شد.



اشغال یونان :

در چنین روزی در سال 46 قبل از میلاد ی رومیان کشور یونان را به اشغال خود در آوردند . این تسلط تا سال 1453 ادامه یافت و پس از آن عثمانی براین کشور چنگ انداخت .



شهادت حسن البنا :

در چنین روزی در سال 1948 میلادی حسن البنا موسس اخوان المسلمین به شهادت رسید . حسن البنا در سال 1906 میلادی به دنیا آمد . وی سازمان اخوان المسلمین را در سال 1929 میلادی رسما تشکیل داد . این سازمان به صورت قدرتمندترین سازمان زمان خود در آمد و به سرعت در تمام شهر های مصر ، سودان ، سوریه ، لبنان ، اردن ، فلسطین و شمال آفریقا نفوذ کرد . حسن البنا بعدها به عنوان مرشد العام مشهور شد . پس از فعالیت های گسترده سازمان از جمله ترور دو نخست وزیر ، بسیاری از اعضای اخوان المسلیمن دستگیر شدند . وی نیز در چنین روزی در سال 1949 به شهادت رسید . اخوان المسلمین یکی از بزرگترین سازمانهای مصری است که در برابر نهاد های استعماری قیام کرد . شمار اعضاء این جمعیت در پایان جنگ جهانی دوم حدود دو میلیون نفر بوده است. دولتهای عربی بویژه دولت مصر تحت تاثیر و نفوذ این جریان سیاسی قرار گرفتند.این جمعیت ابتدا از تحولات سیاسی سال 1952 مصربعد از کودتای جمال عبدالناصر و یارانش پشتیبانی نمود ولی بعدها با تصمیمات دولت مصر در زمینه ایجاد روابط بهتر با غرب سربه مخالفت برداشت و خواستار انطباق سیاست مصر با هدف های اخوان المسلمین شد. پس از انحلال جمعیت اخوان المسلمین و مصادره اموال آن توسط دولت مصر در سال 1954 دفتر جمعیت ، مرکز خود را از قاهره به دمشق آورد .

تولد آبراهام لینکلن :

در چنین روزی در سال 1809میلاتدی آبراهام لینکلن به دنیا آمد . آبراهام لینکلن شانزدهمین رییس جمهور آمریکا است . وی در خانواده فقیری به دنیا آمد و از نزدیک با فقر آشنا بود . او به همین دلیل بعدها مدافع حقوق بردگان و آزادی آنان شد. وی در سال 1861 به ریاست جمهور آمریکا برگزیده شد و در سال 1863 اعلامیه آزادی برده ها را منتشر ساخت . لینکلن چند روز بعد از پایان جنگ های داخلی آمریکا در واشنگتن به دست یک هنرپیشه متعصب به نام جان ویلکس بوث هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد .



تولد چارلز داروین :

در چنین روزی در سال 1809 میلادی چارلز داروین متولد شد . داروین زیست شناس برجسته انگلیسی در دوازده سالگی برای فراگیری علوم پزشکی به ادینبورگ رفت اما به دلیل اینکه به پزشکی علاقه ای نداشت به سمت علوم مذهبی روی آورد . او در این زمینه نیز موفقیتی به دست نیاورد و سرانجام به سوی اکتشاف کشیده شد و به همراه یک هیات طبیعی دان به جزایر اقیانوس آرام رفت . او در این حوزه به تحقیق پرداخت و رساله خود را با نام اصل انواع مطرح ساخت . در اصل انواع او با انجام یک بحث مفصل ریشه های انسانی را برگرفته از نسل میمون ذکر می کند . فلسفه او تاحدود زیادی پیچیده است و حتی در سالهای اخیر اندیشه او به چالش کشیده شده است . بنیاد انواع، انسان و پیدایش انسان از دیگر آثار اویند .



تاسیس سانتیاگو :

در چنین روزی در سال 1541 میلادی شهر سانتیاگو که در حال حاضر پایتخت شیلی است تاسیس وساخته شد .



آخرین امپراطور :

در چنین روزی در سال 1912 میلادی هوسان تونگ آخرین امپراطورچین که پسر بچه ای بیش نبود اعلام کرد که قدرت را واگذار خواهد کرد . به این ترتیب سلسله مانچجو چینگ در چین به سرانجام خود رسید . متعاقبا در چین نظام جمهوری پدید آمد .



محاکمه میلوسوویچ :





در چنین روزی در سال 2002 میلادی محاکمه رییس جمهور سابق یوگسلاوی ، اسلوبودان میلوسو ویچ در دادگاه جنایی سازمان ملل در هلند شروع شد . میلوسوویچ به خاطر جنگ هایی که در بالکان به راه انداخته بود و همچنین به دلیل جنایات جنگی در این جنگ ها محاکمه می شد .



تولد توماس کمپیون :

در چنین روزی در سال 1567 میلادی توماس کمپیون آهنگساز ، شاعر و فیزیکدان انگلیسی به دنیا آمد .



تولد تتمایر :

در چنین روزی در سال 1865 میلادی کازیمیرز پی تتمایر نویسنده و شاعر بر جسته لهستانی به دنیا آمد ." لهستان جوان" عنوان مهترین اثر اوست .



تولد فرانکو زفیره لی :

در چنین روزی در سال 1923 میلادی فرانکو زفیره لی فیلسماز بر جسته ایتالیایی به دنیا آمد ." رومئو و ژولیت " عنوان مهمترین اثر اوست . او از جمله فیلمسازان نوگرای ایتالیایی است .



در گذشت شلایر ماخر :

در چنین روزی در سال 1834 میلادی فردریش شلایر ماخر متاله و فیلسوف آلمانی در سن 65 سالگی دیده از جهان فروبست . شلایر ماخر متاله و فیسوف آلمانی را می توان یکی از بنیانگذاران هرمنوتیک جدید دینی خواند . وی با رومانتیک های آلمانی نزدیکی داشت و مفاهیم جدید در حوزه نقد ادبی را می شناخت . ماخر تحت تاثیر هرمنوتیک گئورک فردریش مه یر بود و در باب هنر تاویل تحقیقات فراوانی کرد . نظریه‏ او در باب هرمنو تیک عمدتا حول دو محور می گردد؛ نخست شرایط حاکم بر مؤلف به هنگام نگارش و دوم آگاهى از ذهنیت‏خاص مؤلف. شلایر ماخرمحورهای اندیشه خود را بر مبنای متفکران رمانتیک قرار می دهد چرا که آنها استدلال مى‏کردند: « شیوه تعبیر هر فرد، هر چند که یگانه و بى همتا باشد ضرورتا روحیه یا احساس فرهنگى وسیعترى را منعکس مى‏سازد، یک تفسیر صحیح نه تنها محتاج فهم بافت فرهنگى و تاریخى خاص مؤلف است‏بلکه به دریافت ذهنیت ویژه‏ او نیز نیاز دارد» . وی در این باب از عقاید یوهان مارتین کلادینوس استفاده کرده است . دیلتاى تعبیر دقیقى درباره او دارد که‏مى‏گوید: شلایر ماخر "کانت هرمنوتیک" است. او پرسش خود را درباره درک متن عنوان می کند و تصریح می کند موقعیت فهم، موقعیت نسبى است. مفهوم کلام او را این گونه می توان بیان داشت که برای هر گوینده ‏اى ، شنونده ای وجود دارد . شنونده ناگهان‏با عملى اسرارآمیز مى‏تواند معناى جملات گوینده را به طور حدسى‏ کشف کند. این عمل اسرارآمیز و حتى حدسى، عمل‏ هرمنوتیکى است و جایگاه حقیقى علم هرمنوتیک همین‏جاست. پس علم هرمنوتیک، فن شنیدن است. از نظرشلایر ماخر فهم عبارت است از دوباره تجربه کردن‏ اعمال ذهنى مؤلف متن. عمل فهم، عکس تصنیف است زیرا فهم از بیان پایان یافته وثابت آغاز مى‏شود و به آن حیات ذهنى باز مى‏گردد که آن‏بیان از آن برخاسته است. گوینده یا مؤلف جمله‏اى‏مى‏سازد و شنونده در ساختارهاى آن جمله و آن تفکررسوخ مى‏کند: یعنى زبان، واسطه رسوخ در ذهنیت ونیت مؤلف مى‏شود. بنابراین، تفسیر عبارت از دوسویه درهم کنش است: نحوى و روان شناختى. جنبه ‏نحوى با زبان سرو کار دارد و جنبه روان شناختى با تفکرگوینده.



در گذشت امانوئل کانت :





در چنین روزی در سال 1804 میلادی امانوئل کانت فیلسوف بر جسته آلمانی دیده از جهان فروبست . وی در سن هفتاد و نه سالگی در پروس درگذشت .امانوئل در کوینسبرگ زاده شد و در همان جا به تحصیل علم پرداخت و بسیار نیز تالیف کرد . آثار قلمی او را بیش از هشتاد رساله و کتاب کوچک و بزرگ برشمرده اند که مهمترین آنها در نقادی عقل و فلسفه است . او در بیشتر حوزه های علمی دست به نگارش زده است . مفاهیمی که اوارایه می دهد بسیار پیچیده و حتی در میان فیلسوفان نیز از غموض برخوردار است . وی در حوزه های فلسفه اخلاق ، فلسفه علم و شناخت شناسی صاحب نظریات متقنی است . اندیشه امانوئل کانت را در چندین حوزه می توان مورد بررسی قرار داد ؛ فلسفه اولى ، ریاضیات و طبیعیات در حوزه اندیشه ورزی کانت قابل بررسی اند . وی براهین ریاضیات را یقینى مى‏داند و منشا پیدایش مفاهیم ریاضى را فطرت بر می شمرد .او معتقد است در امور طبیعى ذهن انسان تنها قادر است عوارض و ظواهر فنومن‏ها را که به حس درمى‏آیند ادراک کند و از ادراک ذوات فنومن‏ها که مظهر عوارض و ظواهرند عاجز است . وی درحوزه جد ل کتاب نقد عقل محض را ارایه کرده است . این فیلسوف ایده آلیست آلمانی با انتشار کتاب " نقد عقل محض " در سال 1781 به نقد توانایی عقل انسان برای رسیدن به نتایج منطبق با واقعیت پرداخت. وی در این کتاب حوزه عمل ذهن را برمی شمرد و به این نتیجه دست می یابد که عقل در تحلیل امور جهان ناتوان است . اوهمچنین بنای اساسى اخلاق را قضایاى اخلاقى پیشینى مى‏داند که زائیده عقل انسانى است و به هیچ وجه از تجربه و آزمایش نشات نگرفته است‏ .



استقلال شیلی :

در چنین روزی در سال 1818 میلادی شیلی استقلال خود را از اسپانیا اعلام کرد . شیلی کشوری است طویل و کم عرض در آمریکای جنوبی در ساحل شرقی اقیانوس کبیر . نژاد مردم این کشور سفید و سرخ و زبان رسمی آنان اسپانیولی است . عموم اهالی این کشور از مذهب کاتولیک پیروی می کنند . نوع حکومت این کشور جمهوری است و در سال 1818 از اسپانیا مستقل شد . این کشور در بیست و چهارم اکتبر سال 1945 به عضویت سازمان ملل متحد در آمد .



چین و تقویم گریگوری :

در چنین روزی در سال 1912 میلادی چین تقویم گریگوری را پذیرفت .



اعتصاب گسترده در هلند :

در چنین روزی در سال 1920 میلادی بیش از چهارده هزار نفر از کارگران لنگرگاه روتردام آمستردام دست به اعتصاب گسترده ای زدند .



قیام وانده :

در چنین روزی در سال 1793 میلادی قیام گسترده وانده علیه حکم اعدام لویی شانزدهم در فرانسه به راه افتاد . در این قیام مردم ایالت وانده فرانسه بر خلاف خواست سایر انقلابیون خواستار عدم اعدام لویی شازندهم شدند .



تولد آرتور شینتسلر :

در چنین روزی در سال 1862 میلادی آرتور شینتسلر نویسنده مشهور آلمانی دیده به جهان گشود . ." انتقام گربه" ، " فرار در تاریکی "، " در راه آزادی " و بئاتریس" عناوین مهمترین آثار اویند .



اشغال گرجستان :

در چنین روزی در سال 1921 میلادی شوروی سابق منطقه گرجستان را به اشغال خود در آورد .



چرچیل وزیر مستعمرات :

در چنین روزی در سال 1921 میلادی وینستون چرچیل وزیر مستعمرات انگلستان شد .



حزب کمونیست :

در چنین روزی در سال 1925 میلادی استونی فعالیت حزب کمونیست را در این کشور ممنوع اعلام کرد . همچنین در چنین روزی در سال 1932 میلادی حزب کمونیست هلند به عنوان یک حزب مبارز آغاز به کار کرد .



نازی ها در اطریش :

در چنین روزی در سال 1938 میلادی نیروهای هیتلر منطقه اطریش را به اشغال خود در آوردند .



مقر ابتدایی سازمان ملل :

در چنین روزی در سال 1945 میلادی سان فرانسیسکو برای کنفرانس بین المللی انتخاب شد .



خطر بمب اتمی :

در چنین روزی در سال 1950 میلادی آلبرت انیشتین همگان را در مورد خطرات بمب اتمی آگاه ساخت .



قطع ارتباط شوروی و رژیم صهیونیستی :

در چنین روزی در سال 1953 میلادی اتحاد جماهیرشوروی ارتباط سیاسی و اقتصادی خود را با رژیم صهیونیستی قطع کرد .



رایزنی درویتنام :

در چنین روزی در سال 1955 میلادی رییس جمهور وقت آمریکا آیزنهاور نخستین مشاور خود را به ویتنام جنوبی گسیل کرد .

این مامورآمریکایی در سایگون پایتخت ویتنام جنوبی مستقر شد . این امر را می توان تاریخ و نقطه آغازین جنگ ویتنام بر شمرد چراکه آمریکا با این کار مداخله سیاسی خود را در ویتنام آغاز کرد .



در گذشت تیمور گورکانی :





امیر تیمور گورکانی ، در چنین روزی در سال 1405 میلادی (807 ه ق ) دیده از جهان فرو بست . تیمور موسس سلسله تیموریان و از خاندان برلاس مشهور به گورکان است . او در سال 736 ه ق در ماوراءالنهر به دنیا آمد . پدرش ترغای نویان و جدش ابغای بود . وی در بیست و چهار سالگی بر تخت سلطنت نشست . تیمور در دوره پادشاهی خود دائم در جنگ به سر می برد و در این جنگ علاوه بر فتوحات ویرانه های بسیاری به جای نهاد . وی بار اول گرجستان ، شیروان ، دیار بکر ، فارس و اصفهان را فتح کرد . او دریورش دوم خود عراق عرب و بغداد و لرستان و بخشی از روسیه را فتح نمود . تیمور لنگ در یورش سوم عازم آسیای صغیر شد و پس از جنگ های مشهور به سیواس ، قیصریه و انگوریه بسیار ویرانی از خود به جای نهاد . این حمله هفت سال به طول انجامید و گفته می شود آخرین حمله او بوده است . پس از او شاهرخ پسر او به سلطنت نشست . ویرانه هایی که در ایران ایجاد کرد و جنایت هایی که در این سرزمین متمدن آفرید ، تیمور لنگ را جون چنگیز برای همیشه در تاریخ ایران بزرگ منفور کرده است.