به گزارش خبرنگار مهر، مجمع فدراسیون وزنه برداری روز ۷ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد تا صاحبان رای و نظر در این مجمع با آرای خود، یا علی مرادی را در سمت قبلی ابقا کنند و یا رئیس دیگری را بر صندلی ریاست فدراسیون قرار دهند.

همچنین فرایند ثبت نام نامزدهای انتخاباتی برای ریاست فدراسیون وزنه برداری نیز طبق قانون می بایست ۷۵ روز قبل از مجمع انتخابات آغاز شود و افرادی که خودشان را گزینه مناسبی برای در دست گرفتن سکان ریاست این رشته پرافتخار و مدال آور می دانند، وارد گود شوند.

حال با توجه به این مسایل از منابع و محافل مختلف وزنه برداری خبرهایی از احتمال مهندسی انتخابات و چیدمان افراد برای کسب آرای بیشتر از سوی علی مرادی به گوش می رسد. اظهارات ضد و نقیضی که با توجه به بلاتکلیفی بسیاری از هیات های وزنه برداری در استانهای مختلف و عدم انتخاب رئیس برای اداره آنها، رنگ و بوی واقعیت به خود گرفته است.

هم اکنون از مجموع ۳۱ استان‌ کشور، چیزی حدود یک چهارم کل هیات‌های استانهای مختلف توسط سرپرست اداره می شوند و برخی از آنها حتی نزدیک به یکسال است که رئیس ندارند. به عنوان مثال می توان از هیات های استانهایی مثل خراسان رضوی، کرمانشاه، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، قزوین، ایلام، مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد همچنان توسط سرپرست نام برد.

اکثر این هیات ها در حالی محکوم به این وضعیت شده اند که برخی منتقدان فدراسیون وزنه برداری و شخص علی مرادی برای در دست گرفتن سکان ریاست وارد گود شده بودند و طبیعتا علی مرادی نیز ترجیح داده برای اطمینان در کسب رای از این هیات ها فعلا کار را با سرپرست ادامه دهد، چرا که سرپرست هیات های وزنه برداری طبق قانون حق رای ندارند و چه چیزی بهتر این اینکه علی مرادی با این روش مخالفان و منتقدان خود در برخی استانها را از حق رای محروم کند. مرادی به خوبی می داند انتخاب رئیس در این هیات ها که بعضا از منتقدان او هستند به معنای از دست رفتن رای آن استان و در نهایت رفتن او از عرصه ریاست فدراسیون است.

از سویی دیگر مرادی چندان هم بیکار نمانده و فقط به سراغ انتخاب رئیس هیات هایی می رود که مطمئن است رئیس انتخابی از حامیان اوست و می تواند در انتخابات مجمع، رای موافق و مورد نظر او را در صندوق بیاندازد.

آنچه مسلم است طبق اظهارات برخی از اهالی وزنه برداری، گویا رئیس فدراسیون در حال مهندسی انتخابات برای کسب آرای لازم و ابقا در سمت خود است و قصد دارد به هر شکل ممکن، سایه سنگین منتقدان خود را از ریاست هیات های استانها بردارد.

به هر حال وتقعیت این ماجرا هر چه که هست فعلا دلیل تعلل و بی توجهی فدراسیون وزنه برداری به هیات های بلاتکلیف، همچنان بر اهالی این رشته المپیکی مبهم و عجیب است که همین موضوع بر شائبه مهندسی انتخابات از سوی علی مرادی دامن می زند.