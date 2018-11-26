  1. استانها
  2. کردستان
۵ آذر ۱۳۹۷، ۸:۳۱

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان؛

مشارکت اجتماعی موثرترین راه مبارزه با اعتیاد است

مشارکت اجتماعی موثرترین راه مبارزه با اعتیاد است

سنندج - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان گفت: مشارکت فعال مردم و اجتماعی کردن پیشگیری از مواد مخدر تنها و موثرترین راه حل مقابله با حجم آسیب های ناشی از اعتیاد است.

سلیم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که اقدام ها و هزینه‌های سنگینی برای مبارزه با مواد مخدر در کشور صورت گرفته است، گفت: حجم و تاثیرگذاری آسیب‌های ناشی از اعتیاد به حدی است که مبارزه و پیشگیری از آن نیازمند بسیج عمومی و مشارکت همه جانبه مردم است.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کردستان با تاکید بر اینکه باید تمام نهادهای اجتماعی، آموزشی و فرهنگی در زمینه پیشگیری از اعتیاد وظیفه خود را شناخته و به آن عمل کنند افزود: بسیاری از آسیب های اجتماعی ریشه در اعتیاد دارد که ریشه کنی این موضوع بسیاری از آسیب های اجتماعی موجود در کشور را مرتفع می کند.

کریمی اظهار داشت: آموزش، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در رابطه با اعتیاد و مواد مخدر به ویژه برای دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی با جدیت در دستور کار است.

وی با تاکید بر نقش خانواده ها در کاهش آسیب های اجتماعی افزود: اینکه انتظار داشته باشیم تنها دولت در این زمینه اقدام کند، تصور و انتظار نادرستی است بلکه باید همه قشرهای جامعه به ویژه خانواده ها نسبت به حفاظت از فرزندان خود حساسیت داشته و به وظایف خود عمل کنند.

کد مطلب 4467442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها