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۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۱

فرماندار گناوه خبر داد؛

آغاز عملیات اجرایی ۱۵۷ واحد مسکونی محرومین در شهرستان گناوه

آغاز عملیات اجرایی ۱۵۷ واحد مسکونی محرومین در شهرستان گناوه

بوشهر - فرماندار گناوه گفت: عملیات اجرایی ۱۵۷ واحد مسکونی محرومان در شهرستان گناوه همزمان با آغازعملیات اجرایی هزار واحد محرومین سراسر استان بوشهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاکنژاد صبح یکشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی همزمان هزار واحد مسکن محرومین در استان بوشهر با تبریک هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: همزمان با آغاز عملیات اجرایی هزار واحد مسکن محرومین در سراسر استان، عملیات اجرایی ۱۵۷  واحد در شهرستان گناوه آغاز می شود که ۳۸ واحد از آنها در بخش ریگ قرار دارد.

وی با تقدیر از تلاش های استاندار بوشهر که پیگیر احداث مسکن محرومان در استان بودند گفت: امید است که این تلاش ها مثمر ثمر باشد و در پایان دولت دوازدهم همه افراد فاقد مسکن، صاحب مسکن شوند.

وی گفت: در بحث ارائه خدمات به محرومان در دولت تدبیر و امید در شهرستان گناوه  از سال ۹۲ تا ۹۶، ۷۲ واحد مسکونی محرومان در بخش های ریگ و گناوه احداث شده است و همچنین ۱۸۲ مورد تعمیرات مسکن محرومان و ۱۵۷ مورد انشعابات رایگان انجام گرفته است.

فرماندار گناوه افزود: در سال ۹۷ نیز ۱۴۲ واحد با همکاری سپاه پاسداران و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان  داشته ایم و ۱۵۷ واحد نیز  امروز عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

کد مطلب 4467457

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