حسین درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانش آموزان چه در محیط مدرسه و چه در محیط منزل از جمله گروه‌های جامعه هستند که همواره در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار دارند.

وی اضافه کرد: در این بین آموزش و مانورهای مداوم و مستمر برای آمادگی این عزیزان در برابر زلزله بعنوان حلقه گم شده در چرخه مدیریت بحران زلزله در کشور اجتناب ناپذیر و امری ضروری است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر از برگزاری بیستمین مرحله از برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس سراسر استان با شعار مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور خبر داد.

درویشی افزود: این مانور با همکاری مدیریت بحران استانداری، آتش نشانی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، صدا و سیمای مرکز بوشهر، فرماندهی انتظامی استان، جمعیت هلال احمر استان، اداره کل آموزش و پرورش استان و سازمان دانش آموزی هفتم آذر ماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: با آموزش و برگزاری مانورهای هدفمند برای دانش آموزان، جهت مقابله با بحران، امداد رسانی و پیشگیری از زلزله، آنها را میتوان در محیط مدرسه و منزل جهت مقابله در برابر زلزله آماده کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر خاطر نشان کرد: برگزاری مانور مذکور با حضور و همکاری کانون‌های دانش‌آموزی مدارس برگزار می‌شود.