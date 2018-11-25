آلودگی نفتی رودخانه فصلی گناوه مهار و جمع آوری شد

حسام منصوری مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارندگی های ۲۴ ساعت گذشته لکه های نفتی از چاه های نفت منطقه گلخاری گمارون در فاصله زمانی کوتاهی نسبت به مرحله قبل برای بار دوم مجددا در مسیر دره گپ به سمت خلیج فارس مشاهده شد.

معاون امور عمرانی فرمانداری و مدیر ستاد بحران شهرستان گناوه گفت: ساعت ۱۰ صبح امروز بر اساس اطلاعات مردمی، برای مهار و جلوگیری از ورود لکه های نفتی به ساحل گناوه با مسئولان مربوطه هماهنگی های لازم صورت گرفت.

منصوری بیان داشت: همکاری و ورود به موقع دادستان به عنوان مدعی العموم باعث شد تا مسئولان شرکت نفت و گاز گچساران عملا پای کار بیایند و اقدام به جمع آوری و کنترل لکه های نفتی از بستر رودخانه کنند.

مدیر ستاد بحران شهرستان گناوه افزود: برای دومین بار متوالی پیش از ظهر امروز آلودگی نفتی به صورت گسترده از مسیر رودخانه فصلی دره گپ در حال ورود به خلیج فارس بود که در این خصوص با حضور نماینده محترم دادستان و نیروی انتظامی و محیط زیست پیگیری جدی قضایی صورت گرفت.

منصوری تصریح کرد: در تماسی که با مسئول عملیات و ایمنی شرکت نفت و گاز گچساران داشتم به آنها اطلاع داده شد که در اسرع وقت نسبت به مهار و جمع آوری لکه های نفتی بستر رودخانه اقدام کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به موقع و نبود دفتر نمایندگی شرکت نفت در شهرستان گناوه نخست وجود هر گونه آلودگی نفتی را انکار کردند اما وقتی متوجه حضور نماینده دادستان و مسئولان شهرستان در محل شدند قول همکاری جدی دادند. منصوری متذکر شد: در ادامه با اعزام اکیپ های فنی و مهندسی هم اکنون در حال عملیات بوم گذاری در پل چم شهاب برای جمع آوری و جلوگیری از ورود لکه های نفتی به دره گپ هستند.

معاون امور عمرانی فرمانداری گناوه گفت : حضور به موقع و موثر نماینده محترم دادستان و ماموران انتظامی و رئیس محیط زیست شهرستان گناوه در محل باعث شد تا از یک فاجعه زیست محیطی جلوگیری شود که جا دارد از احساس مسئولیت و زحمات این عزیزان تقدیر و تشکر به عمل آید.