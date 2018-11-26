محمدجواد ابطحی «نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی»، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت و مجلس باید در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور گام بردارند،گفت: متاسفانه آیین‌نامه داخلی مجلس معیوب است و به گونه‌ای نوشته شده است که قدرت مانوری را برای اینکه لوایح و طرح‌های مهم در دستور کار مجلس قرار گیرد، باقی نمی‌گذارد؛ موید این مسئله آن است که معمولا طرح‌ها و لوایحی به صورت فوریتی در مجلس مطرح می‌شوند که نقش چندانی در زندگی مردم ندارند و معمولا طرح‌های مهم اقتصادی که در معیشت مردم تاثیر بسزایی دارند، به طور عادی و نهایتا یک فوریتی بررسی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس قابل اصلاح است و باید این مسئله حل و فصل شود، ادامه داد: البته همه اشکالات متوجه مجلس نیست و دولت نیز اقدامات متناسب با شرایط را به خوبی انجام نمی‌دهد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: همچنین علی رغم آنکه دولت می‌تواند روی لوایح مهم به ویژه اقتصادی "قید مهم" را درج کند تا زودتر در دستور مجلس قرار گیرند، اما معمولا این اقدام را هم انجام نمی‌دهد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به دخالت هیئت رئیسه مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح، گفت: اگر رئیس مجلس اراده کند که طرح و لایحه‌ای در اولویت بررسی قرار گیرد، این اتفاق می‌افتد و اگر هم نخواهد که مسئله‌ای در مجلس طرح شود، آن هم محقق می‌شود.

وی تاکید کرد: همان طور که مجلس در زمان بررسی بودجه و برنامه چندشیفته جلسه دارد، در شرایط فعلی هم می‌توان جلسات علنی را دو یا حتی سه شیفته کرد که به این طرح‌ها و لوایح مهم رسیدگی شود.

ابطحی گفت: برخی از نمایندگان و دولتمردان گویا هنوز جنگ اقتصادی را باور ندارند که اگر این مسئله مهم را قبول دارند باید هر چه سریعتر در قالب طرح‌ها و لوایحی، فکری به حال مشکلات معیشتی مردم کنند که سفره‌شان هر روز کوچک و کوچک تر نشود.