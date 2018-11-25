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۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۶

در گفتگو با خبرنگار مهر مطرح شد؛

اعزام ۱۱ تیم تخصصی شناسایی هلال احمر به مناطق محروم خوزستان

اعزام ۱۱ تیم تخصصی شناسایی هلال احمر به مناطق محروم خوزستان

اهواز - مدیرمرکز مدیریت حرکت های جهادی جمعیت هلال احمر خوزستان از اعزام ۱۱ تیم تخصصی شناسایی از این مرکز به مناطق محروم این استان خبر داد.

ایمان محمدی نرگسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته وحدت، ۱۱ تیم تخصصی شناسایی از مرکز مدیریت حرکت های جهادی و بشر دوستانه جمعیت هلال احمر به مناطق محروم و کم برخوردار ۹ شهرستان بهبهان، اندیمشک، ایذه، مسجدسلیمان، خرمشهر، دزفول، شوشتر، اندیکا و رامهرمز اعزام خواهد شد.

وی خبر داد: تیم های مرکز مدیریت حرکت های جهادی ضمن ارزیابی سطح محرومیت مناطق و بر اساس ضرایب محرومیت بخش ها و روستاها اطلاعات لازم را در خصوص وضعیت بهداشت و درمان، معیشت مردم، سطح آموزش در منطقه و بررسی پروژه های عمرانی خانه محرومان جمع آوری و پس از کسب اطلاعات اولیه مناطق با هدف از پیش تعیین شده در راستای برنامه ریزی اردوی جهادی و محرومیت زدایی در این مناطق با حضور ۳۰۰ گروه جهادی مهمان از استان های سراسر کشور و حدود ۱۶۰ گروه جهادی استانی طی سه ماه پایانی سال۹۷ اجرایی خواهد شد.

مدیر مرکز مدیریت حرکت های جهادی و بشردوستانه جمعیت هلال احمر خوزستان ادامه داد: سایر شهر های استان خوزستان در اسفند ماه تیم شناسایی اعزام و در سه ماه اول سال ۹۸ برای اجرای اردوی محرومیت زدایی برنامه ریزی لازم انجام خواهد شد.

محمدی نرگسی بیان کرد: سالانه حدود یک هزار گروه جهادی به منظور کمک به محرومان و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر از سراسر کشور وارد خوزستان می شوند که مرکز مدیریت حرکت های جهادی و بشردوستانه با حمایت ها در بخش های مختلف از جمله خدمات لجستیکی، تغذیه و اسکان و... بخش اعظم این گروه ها را برای ارائه خدمات به مناطق با ضرایب محرومیت بالا و آسیب پذیر تر هدایت می کند.

وی در پایان عنوان کرد: مرکز مدیریت حرکت های جهادی و بشردوستانه جمعیت هلال احمر خوزستان در راستای لبیک عملی به فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در راستای توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و رسیدگی به مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین هدایت گروه های جهادی از سال ۹۳ تشکیل و تاکنون خدمات گسترده ای را به مناطق محروم ارائه کرده است.

کد مطلب 4467504

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