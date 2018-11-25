اعزام ۱۱ تیم تخصصی شناسایی هلال احمر به مناطق محروم خوزستان

ایمان محمدی نرگسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته وحدت، ۱۱ تیم تخصصی شناسایی از مرکز مدیریت حرکت های جهادی و بشر دوستانه جمعیت هلال احمر به مناطق محروم و کم برخوردار ۹ شهرستان بهبهان، اندیمشک، ایذه، مسجدسلیمان، خرمشهر، دزفول، شوشتر، اندیکا و رامهرمز اعزام خواهد شد.

وی خبر داد: تیم های مرکز مدیریت حرکت های جهادی ضمن ارزیابی سطح محرومیت مناطق و بر اساس ضرایب محرومیت بخش ها و روستاها اطلاعات لازم را در خصوص وضعیت بهداشت و درمان، معیشت مردم، سطح آموزش در منطقه و بررسی پروژه های عمرانی خانه محرومان جمع آوری و پس از کسب اطلاعات اولیه مناطق با هدف از پیش تعیین شده در راستای برنامه ریزی اردوی جهادی و محرومیت زدایی در این مناطق با حضور ۳۰۰ گروه جهادی مهمان از استان های سراسر کشور و حدود ۱۶۰ گروه جهادی استانی طی سه ماه پایانی سال۹۷ اجرایی خواهد شد.

مدیر مرکز مدیریت حرکت های جهادی و بشردوستانه جمعیت هلال احمر خوزستان ادامه داد: سایر شهر های استان خوزستان در اسفند ماه تیم شناسایی اعزام و در سه ماه اول سال ۹۸ برای اجرای اردوی محرومیت زدایی برنامه ریزی لازم انجام خواهد شد.

محمدی نرگسی بیان کرد: سالانه حدود یک هزار گروه جهادی به منظور کمک به محرومان و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر از سراسر کشور وارد خوزستان می شوند که مرکز مدیریت حرکت های جهادی و بشردوستانه با حمایت ها در بخش های مختلف از جمله خدمات لجستیکی، تغذیه و اسکان و... بخش اعظم این گروه ها را برای ارائه خدمات به مناطق با ضرایب محرومیت بالا و آسیب پذیر تر هدایت می کند.

وی در پایان عنوان کرد: مرکز مدیریت حرکت های جهادی و بشردوستانه جمعیت هلال احمر خوزستان در راستای لبیک عملی به فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در راستای توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و رسیدگی به مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین هدایت گروه های جهادی از سال ۹۳ تشکیل و تاکنون خدمات گسترده ای را به مناطق محروم ارائه کرده است.