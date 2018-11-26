ابوالفضل حسن‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت تعامل دولت و مجلس برای تهیه طرح ها و لوایح معیشتی،گفت: دولت و مجلس باید مسیر حرکت خود را تغییر دهند و طرح‌ها و لوایحی تدوین و تصویب کنند که گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور بگشاید.

وی با اشاره به اینکه مجلس کارخانه قانون‌سازی شده در حالی که ما قوانین متعددی داریم اما اجرا نمی‌شود، ادامه داد: مجلس مدام در حال تصویب قانون است و تا این قوانین به دولت برسد و آیین‌نامه‌های آن‌ها را نوشته و ابلاغ کند، زمان زیادی می‌گذرد و در آن مقاطع شاید این قوانین خیلی راه به جایی نبرند.

* برای حل مشکلات معیشتی مردم با خلأ قانون مواجه نیستیم/ مجلس و دولت تغییر جهت دهند

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: برای حل مشکلات معیشتی مردم با خلأ قانون مواجه نیستیم و باید قوانین موجود را اجرایی کنیم چرا که مشکل اصلی کشور، عدم اجرای قوانین است.

حسن‌بیگی تصریح کرد: مجلس و دولت باید تغییر جهت دهند و به جای بازی با کلمات و گلایه‌هایی مبنی بر اینکه کمبود قوانین داریم، تمرکز اصلی خود را بر اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن بگذارند.