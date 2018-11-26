مسعود میر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه موضوع پوشش آنتن دهی تلفن همراه در جنگل ابر شاهرود از دو بُعد گردشگری و مدیریت بحران حائز اهمیت است، ابراز داشت: به دلیل هزینهبر بودن تامین زیرساختهای لازم از جمله برق و عدم امکان استفاده انرژی خورشیدی به دلیل ابری بودن منطقه، امکان پوشش آنتن تلفن همراه در این جنگل فراهم نبود اما شرکت ارتباطات همراه اول آن را عهدهدار شده است.
وی ضمن بیان اینکه اگر اتفاقی در منطقه رخ دهد به دلیل عدم پوشش کامل تلفن همراه نمیتوان امدادرسانی بهموقع و مناسب را در جنگل ابر داشت، اضافه کرد: برای ایجاد زیرساخت اولیه مشکل تامین برق وجود داشت و از سویی نیز هیچ کدام از دستگاههای اجرایی زیر بار تامین آن نمیرفتند در نتیجه با دستور معاون عمرانی استانداری سمنان مقرر شد تامین اعتبار برق توسط دستگاه توزیع برق و میراث فرهنگی در نزدیکترین نقطه ممکن در جنگل انجام و سایت تلفن همراه نیز توسط یک شرکت نصب شود.
توزیع برق و میراث فرهنگی عهده دار تامین زیرساختهای لازم
مدیرکل ارتباطات و فناوری استان سمنان بابیان اینکه پیرامون آنتندهی جنگل ابر شاهرود سه جلسه فشرده برگزارشده است، ابراز داشت: با قیمت فعلی دلار، باید گفت یک میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان برآورد هزینه تامین برق سایت تلفن همراه در جنگل ابر است که یک شرکت برای آن هزینه خواهد کرد.
میر رضایی در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر اگر قیمت دلار را ۸۵۰۰ تومان در نظر بگیریم به شرط ثبات، بهاحتمال زیاد شرکت توزیع برق با مشارکت میراث فرهنگی بتوانند رقم ۸۵۰ میلیون تومان را برای تامین زیرساخت برق در نظر بگیرند.
وی درباره دیگر زیرساختهای تلفن همراه شاهرود نیز اضافه کرد: اوایل اردیبهشتماه ۹۷ نیز تجهیزات لازم برای ارائه خدمات ۳جی و ۴جی با هزینه بالغبر یک میلیارد تومان در آبشار مجن نصب شد و همچنین توانستیم خدمات رومینگ را نیز دریافت کنیم، که در آن طرح توجیه اقتصادی به لحاظ گردشگری توسط شرکت مربوطه پذیرفته شد.
مناطق پر بازدید به وایفای رایگان مجهز میشوند
مدیرکل ارتباطات و فناوری استان سمنان در پاسخ به این پرسش که برای نصب وای فای در نقاط مزیتدار گردشگری استان چه اقدامی صورت گرفته است، ابراز داشت: طی جلسه دو هفته پیش با مدیرکل میراث فرهنگی قرار شد ضمن مشارکت شرکت مخابرات و دو شرکت خصوصی اینترنت، مناطق گردشگری پربازدید را به تجهیزات پایدار اینترنت رایگان مجهز کنیم.
میر رضایی بابیان اینکه این طرح نوروز ۹۶ در ۲۲ نقطه استان سمنان به صورت پایلوت کلید خورد، تصریح کرد: میراث فرهنگی نتوانست هزینه سهم خودش را تقبل کند لذا از این طرح استقبال چندانی نشان نداد و تنها توانستیم این طرح را در هشت نقطه به صورت پایدار نگهداری کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت وای فای در راهآهن و فرودگاههای استان چگونه است، اضافه کرد: اینترنت رایگان با یک گیگ ترافیک در روز برای تمامی ایستگاههای راهآهن استان سمنان وجود دارد و در فرودگاه شاهرود نیز توسط شرکت مخابرات راهاندازی شده ولی در فرودگاه سمنان به دلیل بحث بهرهبرداری و افتتاح اقدامی صورت نگرفته است.
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