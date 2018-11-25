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۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۷

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

هفتمین مرحله طرح ملی «دادرس» در لرستان برگزار می‌شود

هفتمین مرحله طرح ملی «دادرس» در لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد- هفتمین مرحله طرح ملی «دادرس» در استان لرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، صارم رضایی مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان در سخنانی از اجرای طرح «دادرس» در ۲۶۰ مدرسه لرستان خبر داد و اظهار داشت: در طرح دادرس که با همکاری آموزش و پرورش برگزار می شود ۸ هشت هزار دانش آموز پایه هشتم آموزش‌های امدادی را فرا می‌گیرند.

وی، افزود: این طرح در همه شهرهای استان برگزار می شود و در آن دانش آموزان با اصول کمک های اولیه، ارزیابی، پانسمان و بانداژ، حمل مصدوم، پناهگیری، اسکان اضطراری، سوختگی و اطفاء حریق آشنا می شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت: طرح «دادرس» با هدف آماده کردن دانش آموزان با شرایط سخت برگزار می شود و در آن به دنبال افزایش سطح ایمنی، کاهش خطر پذیری و پیامدهای ناشی از وقوع حوادث در مدارس کشور با تربیت تیم‌های دانش آموزی آماده هستیم.

 رضایی افزود: ضمن اینکه تلاش داریم توسعه و ترویج ظرفیت‌های خود امدادی و ساماندهی تیم‌های اولیه و همچنین فرهنگ ایمنی در بین اقشار جامعه توسط دانش آموزان دیده شود.

 حمید جمشیدی معاون جوانان جمعیت هلال احمر لرستان نیز گفت: طرح «دادرس» هر سال مطابق با سهمیه توافقی بین آموزش و پرورش و سازمان جوانان جمعیت هلال احمر برگزار می شود و در پایان هر سال المپیاد بین تیم های آموزش دیده در سطوح مدرسه، شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود.

وی، اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال هفتمین مرحله طرح دادرس برگزار می شود تلاش می شود سطح کیفی و آموزشی را ارتقا دهیم و در این رابطه ارزیابی ها نیز صورت خواهد گرفت.

معاون جمعیت هلال احمر لرستان، افزود: انتظار داریم در این طرح مدارس و اولیای دانش آموزان نیز همکاری بیشتری داشته باشند تا بتوانیم به اهدافمان با موفقیت دست یابیم.

کد مطلب 4467687

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