به گزارش خبرگزاری مهر، صارم رضایی مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان در سخنانی از اجرای طرح «دادرس» در ۲۶۰ مدرسه لرستان خبر داد و اظهار داشت: در طرح دادرس که با همکاری آموزش و پرورش برگزار می شود ۸ هشت هزار دانش آموز پایه هشتم آموزش‌های امدادی را فرا می‌گیرند.

وی، افزود: این طرح در همه شهرهای استان برگزار می شود و در آن دانش آموزان با اصول کمک های اولیه، ارزیابی، پانسمان و بانداژ، حمل مصدوم، پناهگیری، اسکان اضطراری، سوختگی و اطفاء حریق آشنا می شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت: طرح «دادرس» با هدف آماده کردن دانش آموزان با شرایط سخت برگزار می شود و در آن به دنبال افزایش سطح ایمنی، کاهش خطر پذیری و پیامدهای ناشی از وقوع حوادث در مدارس کشور با تربیت تیم‌های دانش آموزی آماده هستیم.

رضایی افزود: ضمن اینکه تلاش داریم توسعه و ترویج ظرفیت‌های خود امدادی و ساماندهی تیم‌های اولیه و همچنین فرهنگ ایمنی در بین اقشار جامعه توسط دانش آموزان دیده شود.

حمید جمشیدی معاون جوانان جمعیت هلال احمر لرستان نیز گفت: طرح «دادرس» هر سال مطابق با سهمیه توافقی بین آموزش و پرورش و سازمان جوانان جمعیت هلال احمر برگزار می شود و در پایان هر سال المپیاد بین تیم های آموزش دیده در سطوح مدرسه، شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود.

وی، اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال هفتمین مرحله طرح دادرس برگزار می شود تلاش می شود سطح کیفی و آموزشی را ارتقا دهیم و در این رابطه ارزیابی ها نیز صورت خواهد گرفت.

معاون جمعیت هلال احمر لرستان، افزود: انتظار داریم در این طرح مدارس و اولیای دانش آموزان نیز همکاری بیشتری داشته باشند تا بتوانیم به اهدافمان با موفقیت دست یابیم.