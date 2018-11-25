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۴ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۰۱

در پی زلزله ۶.۴ ریشتری امشب رخ داد؛

قطع برق قصرشیرین و گیلان غرب /ستاد بحران استان تشکیل می‌شود

قطع برق قصرشیرین و گیلان غرب /ستاد بحران استان تشکیل می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از قطع برق قصرشیرین و گیلان غرب خبر داد و گفت: ستاد بحران استان تشکیل می‌شود.

جلیل بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین اخبار زلزله اخیر پرداخت و گفت: قدرت این زلزله ۶.۴ ریشتربود که در ۱۸ کیلومتری قصرشیرین و ۱۷ کیلومتری سرپل ذهاب رخ داد.

وی افزود: شهرستانهای غربی استان این زمین لرزه را احساس کردند و تا کنون هیچگونه خسارت مالی و جانی اطلاع داده نشده و در حال بررسی هستیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه بیان داشت: البته به طور یقین این زلزله خساراتی را خواهد داشت.

بالایی گفت: در حال حاضر قطعی برق در قصرشیرین و گیلانغرب داریم که بلافاصله نیروها به محل اعزام شدند.

وی اظهار داشت: اعضای ستاد فراخوان شدند و تا دقایقی دیگر در استانداری کرمانشاه ستاد بحران تشکیل خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه بیان داشت: نیروهای امدادی و اعضای ستاد شهرستانها فراخوان شدند و هیچگونه جای نگرانی نیست و تمانی امکانات مورد نیاز به کانون زلزله ارسال خواهد شد.

بالایی خاطرنشان کرد: همشهریان مانند همیشه خونسردی خود را حفظ کنند چرا که بنا ها از استحکام لازم برخوردار هستند.

کد مطلب 4467780

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