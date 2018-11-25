باید برای باز کردن پنجره نقل و انتقالات باشگاه تلاش کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، کریم بوستانی شامگاه امروز پس از شکست تیمش در برابر استقلال تهران در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: امروز نسبت به بازی‌های قبلی بهتر بودیم و استقلال تهران چند موقعیت روی دروازه ما داشت هر چند ما هم موقعیت های گلزنی به دست آوردیم.

وی افزود: با وجود اینکه در نیمه دوم بسیار بهتر بازی کردیم ولی بازهم اشتباه فردی داشتیم. متاسفانه کسر ۶ امتیاز از تیم به لحاظ روحی به ما ضربه زده است. البته مسئولان باشگاه به دنبال حل مشکل ۶ امتیاز هستند تا بتوانیم سهمیه استان را در لیگ برتر حفظ کنیم.

بوستانی با اشاره به لزوم تقویت تیم برای نیم فصل دوم نیز گفت: باید اول پنجره نقل و انتقالات باشگاه باز شود تا بتوانیم بازیکن جذب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان در خصوص داریوش یزدی سرمربی سابق این تیم نیز گفت: یزدی برای تیم خیلی زحمت کشید و تلاش او باعث شد ما ۱۰ امتیاز کسب کنیم. یزدی از مربیان خوب استان است و به لحاظ فنی سطح بالایی دارد.

بوستانی ادامه داد: من قصد ندارم بگویم تصمیم باشگاه در برکناری داریوش یزدی اشتباه است ولی کاش اجازه می‌دادند او نیم فصل اول را تمام می‌کرد.