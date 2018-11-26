پایان دادن به سلطه دلار بر اقتصاد جهان لازم است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی امسال با شعار «قدس؛ محور وحدت امت» صبح شنبه ۳ آذر ماه با سخنرانی آیت‌الله محسن اراکی دبیر مجمع تقریب مذاهب اسلامی آغاز شد. در این کنفرانس بیش از ۳۰۰ اندیشمند، سیاستمدار و هنرمند برجسته از ۱۰۰ کشور جهان حضور دارند.

یکی از ویژه برنامه‌های این کنفرانس تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته است. امسال ۳ کمیسیون در خصوص فلسطین با عناوین، «فلسطین و معامله قرن»، «فلسطین و قدس شریف» و «فلسطین و حق بازگشت»، برگزار خواهد شد.

شیخ «همام حمودی» رئیس مجلس اعلای عراق درباره تاثیر برگزاری کنفرانس وحدت بر اقتصاد کشورهای اسلامی و همچنین تقویت محور مقاومت به خبرنگار مهر گفت: در این کنفرانس کمیته ای برای بررسی مسائل اقتصادی وجود داشت که جلساتی در آن برگزار شد.

وی افزود: ما در شرایطی به سر می بریم که هیمنه و سلطه آمریکا بر اقتصاد جهان وجود دارد و برخی کشورها را تحریم می کند. به همین دلیل نیز باید موضعی رسمی در قبال این چالش و مشکل اتخاذ شود.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در ادامه یادآور شد: اجتماع و نشست کشورهای اسلامی در خصوص اقتصاد باید منجر به بحث و پژوهشی عمیق و ارائه طرحی برای پایان دادن به سلطه دلار بر اقتصاد جهان شود.

وی در ادامه در خصوص نقشه های صهیونیست ها برای منطقه نیز گفت: اسرائیل از ایجاد وحدت در منطقه هراس دارد. رژیم صهیونیستی تلاش می کند، با کمک برخی رژیم های عربی و استفاده از شعارهای طایفه ای ثبات در منطقه را از میان ببرد.