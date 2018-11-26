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۵ آذر ۱۳۹۷، ۸:۰۵

فرمانده سپاه نینوا گلستان:

بیمارستان صحرایی در گنبدکاووس راه‌اندازی می شود

بیمارستان صحرایی در گنبدکاووس راه‌اندازی می شود

گرگان- فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: بیمارستان صحرایی در ۶ آذر ماه به مدت سه روز توسط بسیج در گنبدکاووس افتتاح و ۱۳۰ نیروی متخصص، فوق تخصص و پزشک به مردم خدمات رایگان ارائه می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معروفی، شامگاه یکشنبه در خصوص اقدامات انجام شده در هفته بسیج در گلستان، اظهار کرد: برنامه های امسال با هشت سرفصل و ۸۵۳ برنامه در سراسر استان گلستان برنامه ریزی شد و ۳۰ برنامه شاخص داشتیم.

وی افزود: اعزام ۴۰ گروه جهادی در ۴۰ منطقه محروم، نشست مشترک ستارگان مساجد و محراب و راه اندازی پویش مردمی «بسیج کوبنده تحریم»، از جمله برنامه‌های هفته بسیج در استان بود.

معروفی به طرح های محرومیت زدایی بسیج اشاره کرد و آن ها را چنین عنوان کرد: افتتاح ۱۶ طرح محرومیت‌زدایی شامل دو خانه عالم، یک غسالخانه، یک کانون فرهنگی، هدایت آب های سطحی، یک مدرسه دو کلاسه و ۱۰ خانه محروم از جمله برنامه‌های هفته بسیج بود که با اعتبار یک میلیارد تومان افتتاح شد.

معروفی در خصوص افتتاح پروژه‌های عمرانی بسیج، گفت: ۲۳ پروژه بسیج که شامل راه اندازی ۱۹ حوزه مقاومت، دو سوله ورزشی ۹ دی و دو سوله ورزشی صالحین بود به بهره برداری رسید.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان همچنین در خصوص همایش«خشکه کاری؛ برنج چالش‌ها و راهکارها» گفت: ۲۰۰ روستا طرح خشکه کاری برنج را در سال گذشته در قالب طرح همگام با کشاورز انجام دادند امسال هم چند روستای دیگر به این تعداد اضافه شد و مقرر شده تا پایان طرح چهارساله تعداد ۹۵۶ روستا این طرح را انجام دهند.

وی اظهار کرد: افتتاح بیمارستان صحرایی در روز ششم آذر ماه جاری به مدت سه روز در یکی از روستاهای شهرستان گنبدکاووس افتتاح می‌شود و ۱۳۰ نیروی متخصص، فوق تخصص، پزشک، پزشکیار نسبت به ارائه خدمات رایگان به مردم اقدام می‌کنند.

معروفی توضیح داد: خدمات بیمارستان صحرایی در بخش‌های اطفال، زنان، پوست، پزشک عمومی، چشم، مغز و اعصاب، ارتوپد، جراحی، عفونی، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه، تزریقات، پانسمان و غیره است .

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می کنیم که بیمارستان صحرایی به بیش از پنج هزار بیمار طی سه روز خدمات ارائه کند.

کد مطلب 4467902

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