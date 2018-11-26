واقعه ۵ آذر گرگان از خونین ترین وقایع هنگامه انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، سیدمناف هاشمی، در پیامی به مناسبت پنجم آذر و روز ملی گرگان اظهار کرد: تاریخ گرگان نشانگر هویت تاریخی و کهن این شهر است که برخی مورخان آن را تا دوره اساطیری هم میدانند.
وی افزود: گرگان همواره از دیرباز تا به امروز در معادلات و تصمیمسازیهای سیاسی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و مذهبی تاثیرگذار بوده و بیاغراق یکی از شهرهای تاریخساز در عرصه ملی به شمار میرود.
هاشمی تأکید کرد: واقعه پنج آذر گرگان پس از واقعه ۱۷ شهریور میدان ژاله تهران شاید یکی از خونینترین وقایع هنگامه انقلاب اسلامی بود که در آن ۱۴ شهید و شهیده تقدیم راه استقلال و آزادی ایران سرفراز شد.
وی تصریح کرد: نامگذاری پنجم آذر به نام روز «قیام مردم گرگان» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۵ و تصویب این روز به نام «روز ملی گرگان» در صحن علنی شورای اسلامی این شهر نشان از اهمیت این واقعه تاریخی دارد.
استاندار گلستان خاطرنشان کرد: اینجانب ضمن پاسداشت یاد و خاطره زنان و مردانی که با نثار خون خود در شکلگیری انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نقش تاثیرگذاری داشتهاند، پنجم آذر، روز ملی گرگان را به تمامی مردم شریف و قدرشناس این شهر تبریک عرض میکنم و بر این باورم که با همراهی و همدلی ولی نعمتان انقلاب اسلامی میتوان شاهد توسعه روز افزون گرگان و گلستان بود.
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