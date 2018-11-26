جدیدترین جنایت ائتلاف آمریکا در سوریه/۱۴ سوری قتل عام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع محلی اعلام کردند که جنگنده های ائتلاف بین المللی به اصطلاح مبارزه با داعش در جدیدترین حملات خود به روستای «الشعفه» واقع در حومه شرقی دیر الزور سوریه دست کم ۱۴ غیر نظامی سوری را به خاک و خون کشیدند.

جنگنده های ائتلاف بین المللی آمریکا بارها حومه دیر الزور را هدف حملات خود قرار داده و تعداد زیادی از غیر نظامیان این مناطق را به خاک و خون کشیده اند.

در جدیدترین جنایت این ائتلاف بین المللی ۱۴ تن از اعضای یک خانواده در روستای الشعفه واقع در حومه شرقی دیر الزور به خاک و خون کشیده شدند.

ائتلاف بین المللی آمریکا مدعی است که علیه داعش در سوریه مبارزه می کند اما بارها مناطق مسکونی این کشور را هدف حملات خود قرار داده است.

روستای الشعفه به تازگی هدف این حملات قرار گرفته بود به طوریکه در جریان حملات دو روز گذشته دست کم ۱۱ غیر نظامی کشته شدند.