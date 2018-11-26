به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های جهان از امروز دوشنبه آغاز شد و تیم والیبال خاتم اردکان نماینده ایران در این دوره از مسابقات از ساعت ۲۰ (به وقت ایران) مقابل تیم تورنتینو ایتالیا، پرافتخار ترین تیم رقابت‌ها قرار خواهد گرفت.

محمدرضا سالک سرمربی تیم والیبال خاتم اردکان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این رقابت ها و دیدارهای تیمشگفت: در نخستین بازی مقابل تیم تورنتینو ایتالیا یکی از قدرت‌های بزرگ والیبال جهان در سطح باشگاهی قرار خواهیم گرفت. همانطور که می‌دانید خاتم با توجه به فشردگی رقابت‌های لیگ برتر و مصدومیت شهرام محمودی و سیامک مرندی و همچنین عدم صدور مجوز خروج برای یکی دیگر از بازیکنان نتوانست با تیم کامل به مسابقات اعزام شود.

وی در ادامه افزود: شرایط سختی داریم، طبری پشت خط زن ۲ تیم نیز تازه از مصدومیت بهبودی یافته و دو روز پیش در نخستین جلسه تمرین شرکت کرد. کار سختی در پیش داریم اما بازیکنان با تعصبی که دارند مصمم هستند بازی‌های خوبی به نمایش بگذارند.

سالک در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم از نام و آوازه والیبال ایران دفاع کنیم و دل هواداران خاتم اردکان را شاد کنیم.