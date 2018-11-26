نمایندگان در انتخاب استاندار نقش مشورتی دارند

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب ابراز داشت: دخالت نمایندگان در انتخاب استاندار سنتی سیئه است و بهتر است تا با عدم دخالت در این امر روحیه مطالبه گری نمایندگان حفظ شود.

وی افزود: دولت می تواند در این بین نظر مشورتی را بخواهد همانطور که در قضیه ی انتخاب مجید خدابخش استاندار پیشین نیز چنین شد و ما نمایندگان با بررسی سوابق کاری وی صلاح را در حمایت از فرد معرفی شده توسط دولت دیدیم.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آخرین وضع بررسی مدرک تحصیلی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز به کجا رسیده گفت: بر اساس قانون رسیدگی به این موضوع بر عهده هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی شهر و روستاست که بنده با یکی دیگر از نمایندگان استانی عضو آن هستیم.

توان برخی نمایندگان استان به جای صرف شدن در مسیر عمران و آبادی استان صرف سرپوش گذاشتن بر اشتباهات و دزدی های برخی از اعضای شورای شهر تبریز می شود که نظیرش را در دوره چهارم شورا دیدیم مدرک عضو شورای شهر وجود خارجی ندارد

علیرضا بیگی ادامه داد: بنا بر استعلام هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی شهر و روستا از اداره کل آموزش های غیر دولتی وزارت علوم چنین دوره ای و چنین مدرکی که این عضو شورا برای حضور در کرسی پارلمان شهر ارایه کرده وجود خارجی ندارد.

وی افزود: در همین رابطه پس از استنکاف دولت از پرداختن به وظایف قانونی اش طبق ماده ۲۰۶ آیین نامه داخلی مجلس خودمان راساً به قضیه ورود کردیم و پس از دادن کارت زرد به وزیر کشور با معاون عمرانی وی در این رابطه صحبت کردیم تا بازخواست لازم از فرماندار تبریز صورت گرفته و این قضیه حل بشود اما به علت تغییرات داخلی در وزارت کشور و جابجایی معاون عمرانی سابق وزیر این قضیه به مدت دو ماه است معلق مانده اما کماکان پیگیر اجرای قانون هستیم.

این نماینده مجلس در خطاب به دست اندرکاران سیاسی استان افزود: از عموم شما برای پیروی از قانون دعوت می کنم، تلاش کنید تا در سایه ی انقلاب اسلامی و برکات آن من جمله قانون اساسی وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام داده و درگیر برخی بازی های سیاسی نشوید.