طاهر موهبتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح همپوشانی گفت: این طرح مدتی است که از سوی سازمان بیمه سلامت اجرایی می شود و سازمانهای بیمه ای نیز در این خصوص با ما همکاری می کنند.

وی گفت: به منظور رفع همپوشانی با کمیته امداد، سازمان تامین اجتماعی وسازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تفاهم نامه همکاری به امضا رسیده که در این خصوص اقدامات لازم انجام می شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: براساس اقدامات انجام شده تا کنون ۲ تا ۲.۵ میلیون همپوشانی بیمه ای رفع شده است و امیدواریم تا پایان سال با حذف تمامی همپوشانی ها تعداد واقعی بیمه شدگان مشخص شود.

موهبتی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد افرادی که دفترچه بیمه دارند از جمعیت کشور بیشتر است، گفت: بیش از ۸۰ میلیون دفترچه بیمه میان بیمه شدگان سازمانهای مختلف وجود دارد این درحالی است که گفته می شود حدود ۱۰ درصد از مردم ایران نیز بیمه نیستند به همین دلیل باید هر چه زودتر در جهت رفع مشکلات همپوشانی اقدام شود.

به گفته وی، در این صورت می توان در جهت بیمه شدن اقشاری که به دلایل مختلف بیمه نیستند اقدام کرد.