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۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۲۴

فوتبال آسیای مرکزی؛

تیم ملی فوتبال بانوان فردا به مصاف ازبکستان می‎رود

تیم ملی فوتبال بانوان فردا به مصاف ازبکستان می‎رود

ملی‎پوشان فوتبال بانوان ایران در دومین بازی رقابت‌های آسیای مرکزی فردا سه‎شنبه مقابل تیم ازبکستان صف‎آرایی خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتبال بانوان آسیای مرکزی (کافا) به میزبانی تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است. تیم ملی فوتبال بانوان ایران با ترکیب بازیکنان جوان و بزرگسال در این رقابت‌ها حضور دارد و ملی پوشان فردا در دومین بازی خود مقابل تیم میزبان قرار خواهند گرفت.

تیم ملی فوتبال بانوان روز گذشته در نخستین بازی خود موفق شد تیم ملی افغانستان را با نتیجه پرگل ۶ بر صفر  شکست دهد.

برنامه دیدارهای رقابت‌های کافا به این شرح است: 

* سه شنبه ۶ آذر
ایران – ازبکستان/ ساعت ۱۳
قرقیزستان – افغانستان/ ساعت ۱۶

* پنجشنبه ۸ آذر
قرقیزستان – ازبکستان/ ساعت ۱۳
تاجیکستان – ایران/ ساعت ۱۶

* شنبه ۱۰ آذر
افغانستان – تاجیکستان/ ساعت ۱۳
ایران – قرقیزستان / ساعت ۱۶

کد مطلب 4467968
ساناز سلیمان آبادی

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