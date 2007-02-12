کشورهای دیگر نیز در نگرانی های ایران سهیم هستند / یکجانبه گرایی آمریکا هیچ کمکی به برقراری امنیت نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین در گفتگوبا شبکه تلویزیونی الجزیره گفت :" این طرح جدید( استراتژی بوش درباره عراق)، شامل اعزام ناوهای هواپیمابر به منطقه (خلیج فارس) است که بر اساس نظر کارشناسان نظامی ، حل موضوع عراق نیازی به این کار ندارد" .

وی افزود :"علاوه براین، نیروهای دریایی (آمریکا) در خلیج فارس هستند که مجهز به فناوری مدرن موشکی هستند که درعراق استفاده نمی شود؛ همه این اقدامات مطمئنا نگرانیهایی را به وجود می آورد" .

رئیس جمهوری روسیه در پاسخ به سوالی درباره نگرانیهای ایران از احتمال حمله نظامی آمریکا به سبب فعالیتهای هسته ای صلح آمیز تهران خاطر نشان کرد:" کشورهای دیگر نیز در چنین نگرانیهایی سهیم هستند".

پوتین با اشاره به حمله آمریکا به عراق در سال 2003 بار دیگر از یکجانبه گرایی آمریکا درجهان انتقاد و این سوال را مطرح کرد:" آیا قوانین بین المللی است که امنیت را تضمین می کنند یا اینکه راه حلهای یکجانبه ای وجود دارد که بدون اینکه براساس کنوانسیونهای بین المللی باشد،اعمال می شود؟ .

فرانس پرس دراین باره اعلام کرد که درماه ژانویه ، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا دستوراعزام دومین ناوهواپیما بر آمریکا را به خلیج فارس صادر کرد واستقرار گردان دفاع موشکی پاتریوت در منطقه را برای محافظت از متحدان خود در مقابل حملات موشکی احتمالی اعلام کرد .

همچنین رئیس جمهوری روسیه روز گذشته نیزدرسخنانی در کنفرانس بین المللی مونیخ آلمان، در تمام ابعاد، آمریکا رابه باد انتقاد گرفت و خاطرنشان کرد که واشنگتن قوانین بین الملی را نقض کرده و جهان را به مکانی خطرناکتر تبدیل کرده است .

به گزارش فرانس پرس، وی از سیاستهای آمریکا انتقاد کرد که امر سبب به وجود آمدن ترس و دودلی در میان مقامهای ارشد و سیاستمداران آمریکایی و کشورهای عضو ناتو شد .

ولادیمیر پوتین روز گذشته سفر خود را به منطقه خاورمیانه شامل کشورهای کشورهای عربستان، اردن و قطر آغاز کرد.