گزارش کمیسیون برنامه ازعملکرد منابع و مصارف بودجه ۹۶ قرائت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی تشکیل می دهد.

دستور کار جلسات علنی هفته جاری به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:

بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون مشترک در مورد:

بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (اعاده ‌شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (اعاده‌شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

رد طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:

بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:

بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد:

بررسی طرح اصلاح ماده (۳) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:

رد طرح دهیاری ها

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

بررسی طرح استفساریه ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (۲۶) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

بررسی طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:

بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

بررسی لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:

بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد:

بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

بررسی طرح اصلاح ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم



بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

بررسی طرح استفساریه جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون انرژی در مورد:

بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد:

بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۹۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

*حضور وزیر علوم و رئیس کمیته امداد در بهارستان

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:

بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها

دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پاسخگویی به سؤالات :

▪ محمد فیضی دهم، اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)(یک فقره)

▪ محسن بیگلری دهم، کردستان (بانه / سقز)(یک فقره)

ارائه گزارش عملکرد کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) توسط آقای سیدپرویز فتاح رئیس محترم کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) نیز در دستور هفته جاری قرار دارد.

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:



۱. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی



۲. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی



۳. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات‌غیر قابل وصول و مشکوک‌الوصول بانکی کشور



۴. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بُعد داخلی و خارجی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶



۵. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات و صادرات ، مبارزه با قاچاق کالا ، تخلفات مالی ، عدم رعایت قانون و ضوابط و...



۶. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد منابع و مصارف ( دریافت‌ها و پرداخت‌ها ) در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (در اجرای بند(۷) ماده (۴۵) آیین ‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)



۷. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده



۸. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری .