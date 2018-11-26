۴۰ سکانس از چهار دهه سینما در رادیو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده شاهرخ مهر تهیه کننده برنامه «سکانس» گفت: «سکانس» برنامه ای گفتگو محور درباره سینماست که شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۲۲ روی آنتن رادیو تهران می رود. یکی دو برنامه آغازین به شکل گیری سینما در ایران و ورود سینما به ایران، اولین فیلم سینمایی ایرانی و جریان هایی که در دهه ۳۰، ۴۰ و ۵۰ در سینما اتفاق افتاده است، اختصاص دارد. برنامه های بعدی درباره فیلم هایی است که در سال ۵۸ ساخته شد، چرا که در دوران پیروزی انقلاب اسلامی فیلم های سینمایی زیادی تولید نشد و بیشتر فیلم های خارجی و مستند از انقلاب اسلامی بود.

این تهیه کننده ادامه داد: در این برنامه پیش بینی شده تا اتفاقات و جریان های پس از انقلاب در سینما و ارزش هایی که در جریان شکل گیری انقلاب وجود داشت و وارد سینما شده بود، بررسی شود.

وی در پایان بیان کرد: در «سکانس» بخش های ویژه ای تدرک دیده شده است از جمله حضور خانواده ها در سینماها، استقبال از فیلم های سینمایی پس از انقلاب، نقش زن در سینمای انقلاب که پیش از این فقط نگاه ابزاری بود، حضور زنان در همه عرصه های هنری مانند بازیگری، کارگردانی، تهیه کنندگی و نویسندگی، شکل گیری جشنواره فجر که تا بیش از این جشنواره تهران بود، حضور ایران در سینمای جهان و ...

آزاده شاهرخ مهر تهیه کننده، شهاب شهرزاد کارشناس مجری، فرزاد شریفی صدابردار و مینا شعبانی هماهنگی سایر عواملی هستند که با این برنامه همکاری می کنند.

رادیو تهران روی موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز پخش می شود.