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۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۳۳

مدیر کل محیط زیست سیستان بلوچستان خبر داد:

برخورد شدید با متخلفان شکار پرندگان مهاجر در دستور کار محیط زیست

برخورد شدید با متخلفان شکار پرندگان مهاجر در دستور کار محیط زیست

زاهدان - مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان بلوچستان گفت: برخورد شدید با متخلفان شکار پرندگان مهاجر در دستور کار محیط زیست قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان بلوچستان، وحید پورمردان، پیرو تماس دوستداران محیط زیست و حیات وحش مبنی بر شکار پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در منطقه زهک از دریاچه های چاه نیمه های این شهرستان بازدید کرد و به اتفاق محیط بانان همراه، چندین باب کومه شکاری را کشف و تخریب کردند.

وی در این بازدید با صیادان حاضر در منطقه در خصوص حضور شکارچیان در منطقه گفت و گو کرد و اظهار داشت: با توجه به کاهش دما و کوچ پرندگان مهاجر به مناطق گرمسیری استان متاسفانه شاهد افزایش حضور بی‌شمار شکارچیان و پخش دام‌های صید پرندگان مهاجر هستیم که برخورد جدی و جمع‌آوری انواع ابزار و روش‌های صید پرندگان در دستور کار اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان و شهرستان زهک قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان بلوچستان ادامه داد: شکار پرندگان مهاجر در این منطقه تا زمان صدور پروانه شکار ممنوع بوده و در حال حاضر گروه‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان های زهک، زابل و اداره کل به صورت شبانه‌روزی در مراکز تجمع پرندگان زمستان‌گذران در این منطقه حضور دارند و با متخلفان برخورد می‌کنند.

وی تصریح کرد: در صورت تائید عدم بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مهاجر منطقه از سوی دامپزشکی، شکارچیان باید حتما پروانه شکار از محیط زیست دریافت و سپس برابر مقررات اقدام به شکار کنند.

پورمردان گفت: باید با سودجویان و متخلفان شکار و صید پرندگان مهاجر به صورت جدی برخورد شود و با فرهنگ سازی مناسب و آسیب های ناشی از شکار پرندگان مهاجر مانند شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان، تهدید صنعت مرغداری و انقراض نسل پرندگان مهاجر به مردم اطلاع رسانی شود.

وی بیان داشت: بی شک اگر اطلاع رسانی مناسب انجام شود می توان تا حدودی به کنترل و کاهش شکار در منطقه امیدوار بود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان بلوچستان ادامه داد: همچنین در خصوص نظارت بیشتر و انجام گشت و کنترل های برنامه ریزی شده با همکاری مشترک یگان حفاظت اداره کل و شهرستان های زهک و زابل تصمیمات جدیدی اخذ و ابلاغ شده است.

کد مطلب 4468007

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