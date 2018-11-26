پادشاه بحرین: عربستان کشور امنیت و عدالت است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین در جریان نشست خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در منامه با اعلام جانبداری مجدد کشورش از عربستان مدعی شد: عربستان کشور امن و امان و عدالت است و همچنان در برابر تلاش ها برای هدف قرار دادن ثبات خود و یا مداخله در امور داخلی اش مقاومت می کند.

پادشاه بحرین در حالی این ادعاها را مطرح کرده که عربستان با بحران ترور وحشیانه جمال خاشقجی و واکنش های جهانی علیه ریاض دست و پنجه نرم می کند.

وی افزود: بحرین کاملا با تمام تلاشها برای هدف قرار دادن عربستان مخالف بوده و برای این کشور آرزوی خیر دارد. همسبتگی با عربستان وظیفه همگانی است!

پادشاه بحرین بدون اشاره به کشتار روزانه کودکان و زنان و مردان یمنی توسط ائتلاف متجاوز سعودی از نقش «انسان دوستانه» عربستان در یمن و ارائه کمک های بشر دوستانه به مردم این کشور قدردانی کرد.

وی همچنین بالاترین نشان بحرین را به ولیعهد عربستان اعطا کرد. ولیعهد عربستان از چند روز قبل سفرهای منطقه ای خود را آغاز کرده است.