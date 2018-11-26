به گزارش خبرنگار مهر، شایان مصلح در جریان دیدار روز گذشته پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز دچار مصدومیت شد تا کادرفنی این تیم مجبور به تعویض وی شود.

مدافع سرخپوشان پایتخت که برخوردهای فیزیکی زیادی هم با بازیکنان تراکتورسازی تبریز داشت دچار جراحت از ناحیه ساق پا شد از ناحیه همسترینگ پا نیز اسیب دیده است.

با این حال مصلح قرار است ظهر امروز از پای مصدوم خود عکس‌برداری کند تا تکلیف حضورش در بازی با ماشین سازی تبریز مشخص شود.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۵ پنجشنبه هفته جاری در هفته چهاردهم لیگ برتر در تبریز به مصاف ماشین سازی می رود.