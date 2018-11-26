توافق برگزیت بهترین توافق ممکن بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در گفتگو با شبکه «زد د اف» با مثبت ارزیابی کردن نشست روز گذشته رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل اظهار داشت: توافق روز گذشته بر سر برگزیت بهترین توافق ممکن در شرایط فعلی حاکم بر اروپا بود.

وی در ادامه افزود: از نمایندگان مجلس انگلیس می خواهم تا با رای مثبت خود به توافق برگزیت، مسیر آسان و بدون مشکلی را برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا رقم بزنند، زیرا در غیر این صورت این توافق بی نتیجه خواهد بود.

این در حالی است که بسیاری از اعضای پارلمان از جمله نمایندگانی از حزب محافظه‌ کار با این توافق مخالف هستند و این مسئله می‌تواند دشواری‌هایی برای «می » به همراه داشته باشد.