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۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۵۶

رقابت‌های بین المللی آلانز ؛

۱۰ آزادکار مازنی راهی روسیه خواهند شد

۱۰ آزادکار مازنی راهی روسیه خواهند شد

تیم منتخب کشتی آزاد مازندران در رقابت های بین المللی کشتی آلانز روسیه شرکت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام آلانز روزهای ۱۶ تا ۱۸ آذرماه در قفقاز کشور روسیه برگزار می شود. بر این اساس اسامی تیم منتخب کشتی آزاد مازندران برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: افشین رحمانی
۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور
۶۱ کیلوگرم: محمدباقر یخکشی
۶۵ کیلوگرم: مهران نصیری
۷۰ کیلوگرم: محمد یوسفی
۷۴ کیلوگرم: حسین الیاسی
۷۹ کیلوگرم: علی سوادکوهی
۷۹ کیلوگرم: امید حسن تبار
۸۶ کیلوگرم: مرتضی رضایی قلعه
۱۲۵ کیلوگرم: جابر صادق زاده
مربیان: سید علی خدایی- علی میرزا آقازاده خراسانی
داور: محمد باقری
سرپرست: مصطفی میرعمادیان

تمامی هزینه های اعزام این تیم توسط میزبان تقبل شده است.

کد مطلب 4468017

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