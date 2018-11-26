به گزارش خبرنگار مهر، افراد سودجویی که در ابتدای فصل در فضای مجازی خود را واسطه‌های باشگاه استقلال برای تمدید قرارداد تیام و جباروف به باشگاه استقلال معرفی کرده و نقش مهمی در ملتهب کردن فضای نقل و انتقالاتی باشگاه داشتند و از عوامل تاثیرگذار در جدایی ستاره‌های خارجی استقلال بودند، با نزدیک شدن به نقل و انتقالات زمستانی بار دیگر تحرکات خود را در این زمینه آغاز کرده‌اند.

بنا بر این گزارش، فردی که سالهاست خارج از کشور در موسیقی فعالیت می‌کند، با هماهنگی فرد دیگری در کشور، شش ماه پیش در فضای مجازی، ابتدا خود را ناجی استقلال در نقل و انتقالات معرفی کرد و بعد از آن پا را از این هم فراتر گذاشت و خود را مشتری خرید این باشگاه دانست.

ادعاهای این فرد بی تاثیر در بالا رفتن توقعات مالی جباروف و تیام و در نهایت جدایی آنها از استقلال نشد. وی که ساکن خارج از کشور است، حالا و در آستانه آغاز نقل و انتقالات زمستانی، بار دیگر در فضای مجازی خود را مطرح کرده و حتی بار دیگر مدعی شده که حاضر است جباروف را به استقلال بازگرداند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر مشخص کرد باشگاه استقلال نه تنها هیچ ارتباطی با این افراد ندارد، بلکه حتی این احتمال وجود دارد که واحد حقوقی باشگاه در این زمینه ورود کرده و از طریق مراجع قانونی پیگیر این فرد شود.

باشگاه استقلال کلیه موارد نقل و انتقالاتی اش را بدون هرگونه واسطه به خصوص این افراد، صرفا از طریق افراد مسئول در باشگاه پیگیری می کند و بازیکنان مورد نظر باشگاه هم مذاکرات شان را بدون واسطه و مستقیم با مدیران باشگاه انجام خواهند داد.