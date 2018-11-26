  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۴۸

مرکز سنجش اعلام کرد؛

زمان تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی تغییر کرد

زمان تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی تغییر کرد

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: مرحله تکمیل ظرفیت چهل و پنجمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی به دلیل نهایی نشدن ظرفیت، از پنجم آذر ۹۷ آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی پیش از این اعلام کرده بود مرحله تکمیل ظرفیت چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در روزهای سوم تا پنجم آذرماه انجام می گیرد.

در اطلاعیه جدید مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد: به دلیل عدم دریافت ظرفیت های نهایی، زمان انتخاب رشته محل در آزمون دستیاری پزشکی به تاریخ ۵ تا ۸ آذرماه ۹۷ تغییر یافته است.

تمامی پذیرفته نشدگان چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی می توانند در مهلت زمانی اعلام شده با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در مرحله تکمیل ظرفیت این آزمون ثبت نام کنند.

جدول رشته محل های تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی متعاقبا در مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.

پذیرش در این مرحله منحصرا جهت متقاضیان سهمیه بومی است.

کد مطلب 4468028

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها