زمان تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی پیش از این اعلام کرده بود مرحله تکمیل ظرفیت چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در روزهای سوم تا پنجم آذرماه انجام می گیرد.

در اطلاعیه جدید مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد: به دلیل عدم دریافت ظرفیت های نهایی، زمان انتخاب رشته محل در آزمون دستیاری پزشکی به تاریخ ۵ تا ۸ آذرماه ۹۷ تغییر یافته است.

تمامی پذیرفته نشدگان چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی می توانند در مهلت زمانی اعلام شده با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در مرحله تکمیل ظرفیت این آزمون ثبت نام کنند.

جدول رشته محل های تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی متعاقبا در مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.

پذیرش در این مرحله منحصرا جهت متقاضیان سهمیه بومی است.