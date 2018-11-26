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۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۵۵

با همکاری کارشناسان فرانسوی صورت گرفت؛

تمهیدات تروریست ها برای تکرار فاجعه حلب

تمهیدات تروریست ها برای تکرار فاجعه حلب

منابع روسی از توزیع ۵۰ فروند موشک حاوی ماده شیمیایی کشنده کلر در پایگاه های تروریستها در مناطق مختلف ادلب و اطراف آن به دست تروریست های جبهه النصره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، منابع محلی اعلام کردند که تروریست های جبهه النصره حدود ۵۰ فروند موشک را که حاوی ماده شیمیایی کشنده کلر بوده در پایگاه های متعلق به تروریستها در ادلب و اطراف آن توزیع کردند.

بر اساس این گزارش، کارشناسان فرانسوی در یکی از پایگاه های گروه تروریستی النصره در نزدیکی زندان مرکزی ادلب بر روی این موشک ها کار کرده اند.

در این گزارش تاکید شده است که این موشک های حاوی گاز کلر در ۵ مرحله و بین گروه های تروریستی مختلف توزیع شده است. بر این اساس، گروه تروریستی موسوم به «سربازان قفقاز» در منطقه تل السلطان ادلب ۱۰ فروند از این موشک ها را تحویل گرفته اند. گروه های تروریستی موسوم به «ارتش عزت»، «نگهبانان دین» و «حزب ترکستانی» در پایگاه های مختلف واقع در شمال حماه سوریه نیز از جمله تروریست هایی بودند که چند فروند از این موشک های حاوی مواد کلر را دریافت کرده اند.

در همین حال وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرده بود که نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه تروریست ها قصد دارند حمله شیمیایی جدیدی را در سوریه و از شهر ادلب آغاز کنند.

این در حالی است که در پی حمله موشکی گروههای تروریستی به منطقه الخالدیه در حلب، در بامداد روز یکشنبه بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان سوری دچار خفگی با گاز کلر شدند.

کد مطلب 4468034

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