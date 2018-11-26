قهرمانی رومانی در جام جهانی شمشیربازیِ جوانان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، در پایان رقابت های شمشیربازی جام جهانی که به میزبانی تهران برگزار شد، تیم رومانی به مقام قهرمانی رسید.

این تیم با ترکیب رارس، درلگومیر، پاستین و استانسکو در فینال بخش تیم اسپانیا را شکست دادند و قهرمان شدند. اسپانیا نیز با ترکیب دوکاوو، لیو، مارتین و دیگو نایب قهرمان شدند.

ملی پوشان جوان ایران نیز که با شکست برابر رومانی از رسیدن‌به فینال بازمانده بودند در رده بندی بلاروس را بردند و در جایگاه سوم قرار گرفتند. میعاد عابدینی، امیر حسین علاالدینی، میثم لاهوت و امیرحسین شاکر تیم ایران را تشکیل دادند.

رده بندی نهایی بخش تیمی مسابقات شمشیربازی جام جهانی جوانان به این شرح است:

۱- رومانی

۲- اسپانیا

۳- ایران

۴- بلاروس

۵- کویت

۶- قزاقستان

۷- ترکیه

۸- عراق