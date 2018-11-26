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۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۵۹

زنگ روز ملی گرگان در مدارس این شهرستان نواخته شد

زنگ روز ملی گرگان در مدارس این شهرستان نواخته شد

گرگان- همزمان با سالروز واقعه پنجم آذر، زنگ روز ملی گرگان، در مدارس این شهرستان نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه آیین نواخته شدن زنگ روز ملی گرگان (یادمان قیام پنج آذر) در مدارس گرگان برگزار شد.

همچنین این کار به صورت نمادین در مدرسه دخترانه زمزم گرگان با حضور شهردار گرگان انجام شد.

عبدالرضا دادبود در این مراسم در جمع دانش آموزان اظهار کرد: یادمان نرود برای پیروزی و حفظ این نظام و انقلاب و امنیت حاکم چه جوانانی شجاعانه خون و جانشان را نثار کردند تا ما امروز در امنیت زندگی کنیم.

وی ادامه داد: اگر دشمن ذره‌ای به خاک کشورمان نزدیک می‌شد حسرت چیزهایی را که امروز در اختیار داریم به دلمان می‌ماند.

دادبود گفت: اگر دشمن پا در خاک مملکت ما بگذارد، خانواده، امنیت، تحصیل، اقتصاد، تفریح و سرگرمی و خواب راحت را نخواهیم داشت.

وی افزود: ما امنیت مان را مدیون شهدایی هستیم که جان خود را، فدای کشورمان کردند و به شهادت رسیدند.

دادبود گفت: بنابراین ما تقدیر می‌کنیم از خانواده‌هایی که فرزندانشان را در این راه از دست دادند.

کد مطلب 4468042

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