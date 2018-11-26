همایش شکوه پایداری در کنگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فتح اله نوروزی فرماندار کنگان صبح دوشنبه در همایش شکوه پایداری بزرگداشت سالروز تشکیل بسیج، ضمن تبریک هفته وحدت و بسیج گفت: بسیج حافظ اصلی نظام و ملت است.

فرماندار شهرستان کنگان تصریح کرد: صدور فرمان تاریخی امام (ره) یک تحول اساسی در سرنوشت اجتماعی کشور بود.

وی بسیج را یکی از معجزات انقلاب اسلامی دانست که توسط امام راحل تشکیل شد و افزود: بسیج شجره طیبه ای است که همواره و هر لحظه ثمرات پر برکتی دارد.

فرماندار اظهار داشت: بسیج یک حرکت اجتماعی در جهت اعتلای انقلاب اسلامی است.

نوروزی گفت: بسیجی چکیده عشق است و نماد غیرت، سمبل تعصب، تندیس پایداری، دل در گرو اهداف بلند آرمان‌های امام(ره) و عملی شدن شعارهای نجات بخش انقلاب اسلامی است.

نماینده عالی دولت در شهرستان کنگان اظهار داشت: بسیج از مهم ترین عوامل دستیابی ، پویایی و رسیدن به آرمان های والای انقلاب اسلامی در جامعه است.

وی در پایان از وحدت ، همدلی در شهرستان تقدیر کرد.