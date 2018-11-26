  1. استانها
  2. بوشهر
۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱

به مناسبت هفته بسیج؛

همایش شکوه پایداری در کنگان برگزار شد

همایش شکوه پایداری در کنگان برگزار شد

بوشهر - همایش شکوه پایداری به مناسبت بزرگداشت سالروز تشکیل بسیج در کنگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح اله نوروزی فرماندار کنگان صبح دوشنبه در همایش شکوه پایداری بزرگداشت سالروز تشکیل بسیج، ضمن تبریک هفته وحدت و بسیج گفت: بسیج حافظ اصلی نظام و ملت است.

فرماندار شهرستان کنگان تصریح کرد: صدور فرمان تاریخی امام (ره) یک تحول اساسی در سرنوشت اجتماعی کشور بود.

وی بسیج را یکی از معجزات انقلاب اسلامی دانست که توسط امام راحل تشکیل شد و افزود: بسیج شجره طیبه ای است که همواره و هر لحظه ثمرات پر برکتی دارد.

فرماندار اظهار داشت: بسیج یک حرکت اجتماعی در جهت اعتلای انقلاب اسلامی است.

نوروزی گفت: بسیجی چکیده عشق است و نماد غیرت، سمبل تعصب، تندیس پایداری، دل در گرو اهداف بلند آرمان‌های امام(ره) و عملی شدن شعارهای نجات بخش انقلاب اسلامی است.

نماینده عالی دولت در شهرستان کنگان اظهار داشت: بسیج از مهم ترین عوامل دستیابی ، پویایی و رسیدن به آرمان های والای انقلاب اسلامی در جامعه است.

وی در پایان از وحدت ، همدلی در شهرستان تقدیر کرد.

کد مطلب 4468056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها