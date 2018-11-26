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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷

زعیم حوزه علمیه اصفهان:

مهم‌ترین انتظار مردم از استاندار اقدام عاجل برای مسئله آب است

مهم‌ترین انتظار مردم از استاندار اقدام عاجل برای مسئله آب است

اصفهان - زعیم حوزه علمیه اصفهان گفت: مهم‌ترین انتظار مردم از استاندار اصفهان و سایر مسئولان، توجه خاص، چاره‌اندیشی و اقدام عاجل برای مسأله آب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رئیس حوزه علمیه اصفهان، آیت‌الله حسین مظاهری در دیدار با عباس رضایی استاندار جدید اصفهان اظهار داشت: اگرچه مسائل استان اصفهان و مطالبات حقیقی مردم بزرگوار و عزیز این استان فراوان است، اما اساسی‌ترین و فوری‌ترین مسأله استان اصفهان موضوع آب است که به رغم تلاش‌های گذشته هنوز حل نشده است.

وی افزود: مهم‌ترین انتظار مردم از استاندار اصفهان و سایر مسئولان، توجه خاص و چاره‌اندیشی و اقدام عاجل برای مسئله آب است.

این مرجع تقلید در ادامه بیانات خود با تأکید بر این‌که در شرایط حساس کنونی، توقعات و مطالبات مردم در زمینه‌های مختلف خصوصاً حل مسأله اشتغال و سامان‌یافتن مسائل نظام اداری کشور، فراوان و پرشمار است، اظهار داشت: رفع همه این مشکلات به صورت دفعی و با امکانات و شرایط کنونی ممکن نیست ولی با توجه و درک درست مسائل و نیز با برنامه‌ریزی و جهت‌گیری‌های صحیح و تمرکز بر خدمت به مردم و همچنین با حفظ و رعایت همدلی و اتحاد می‌توان به تدریج بر مشکلات فائق آمد.

ضرورت نگاه ملی و فراجناحی به مسائل و مشکلات و استفاده از همه ظرفیت‌ها و توان‌های موجود

وی در این زمینه با تأکید بر این‌که اتحاد و یکدلی و یکپارچگی میان مسئولان و مردم، رمز پیروزی است، گفت: نگاه ملی و فراجناحی به همه مسائل و مشکلات و استفاده از همه ظرفیت‌ها و توان‌های موجود، عوامل مهمی است که برای حفظ اتحاد و پیشبرد اهداف عالی کشور و استان، لازم و اجتناب‌ناپذیر است.

آیت‌الله مظاهری توکل به خداوند متعال و توسل به اهل‌بیت (ع) را عامل موفقیت در همه میدان‌ها و موجب حل معضلات دانست و افزود: در شرایط حاضر،  رفع مشکلات کشور بدون توجهات معنوی ممکن نیست، از این‌رو به همه مسئولان توصیه می‌شود که با تقویت ارتباط خود با خداوند متعال و نیز اهل‌بیت (ع)، لطف پروردگار و عنایت حضرت ولی ‌عصر «ارواحنافداه» را جلب کنند تا تلاش‌های آنان برای انجام وظیفه، مؤثر و پرثمر واقع شود.

در این دیدار عباس رضایی استاندار اصفهان با اظهار تشکر وافر از حمایت‌های همیشگی حضرت آیت‌الله العظمی مظاهری، توصیه‌ها و راهنمایی‌های ایشان در مسائل مختلف را بسیار سودمند دانست و جهت‌گیری اصلی در برنامه‌های خود را خدمت‌رسانی به مردم و توجه به مشکلات اساسی استان و مطالبات مردم به ویژه مسأله آب و تقویت، اصلاح و رسیدگی به نظام اداری استان، عنوان کرد.

کد مطلب 4468065

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