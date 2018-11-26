به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رئیس حوزه علمیه اصفهان، آیتالله حسین مظاهری در دیدار با عباس رضایی استاندار جدید اصفهان اظهار داشت: اگرچه مسائل استان اصفهان و مطالبات حقیقی مردم بزرگوار و عزیز این استان فراوان است، اما اساسیترین و فوریترین مسأله استان اصفهان موضوع آب است که به رغم تلاشهای گذشته هنوز حل نشده است.
وی افزود: مهمترین انتظار مردم از استاندار اصفهان و سایر مسئولان، توجه خاص و چارهاندیشی و اقدام عاجل برای مسئله آب است.
این مرجع تقلید در ادامه بیانات خود با تأکید بر اینکه در شرایط حساس کنونی، توقعات و مطالبات مردم در زمینههای مختلف خصوصاً حل مسأله اشتغال و سامانیافتن مسائل نظام اداری کشور، فراوان و پرشمار است، اظهار داشت: رفع همه این مشکلات به صورت دفعی و با امکانات و شرایط کنونی ممکن نیست ولی با توجه و درک درست مسائل و نیز با برنامهریزی و جهتگیریهای صحیح و تمرکز بر خدمت به مردم و همچنین با حفظ و رعایت همدلی و اتحاد میتوان به تدریج بر مشکلات فائق آمد.
ضرورت نگاه ملی و فراجناحی به مسائل و مشکلات و استفاده از همه ظرفیتها و توانهای موجود
وی در این زمینه با تأکید بر اینکه اتحاد و یکدلی و یکپارچگی میان مسئولان و مردم، رمز پیروزی است، گفت: نگاه ملی و فراجناحی به همه مسائل و مشکلات و استفاده از همه ظرفیتها و توانهای موجود، عوامل مهمی است که برای حفظ اتحاد و پیشبرد اهداف عالی کشور و استان، لازم و اجتنابناپذیر است.
آیتالله مظاهری توکل به خداوند متعال و توسل به اهلبیت (ع) را عامل موفقیت در همه میدانها و موجب حل معضلات دانست و افزود: در شرایط حاضر، رفع مشکلات کشور بدون توجهات معنوی ممکن نیست، از اینرو به همه مسئولان توصیه میشود که با تقویت ارتباط خود با خداوند متعال و نیز اهلبیت (ع)، لطف پروردگار و عنایت حضرت ولی عصر «ارواحنافداه» را جلب کنند تا تلاشهای آنان برای انجام وظیفه، مؤثر و پرثمر واقع شود.
در این دیدار عباس رضایی استاندار اصفهان با اظهار تشکر وافر از حمایتهای همیشگی حضرت آیتالله العظمی مظاهری، توصیهها و راهنماییهای ایشان در مسائل مختلف را بسیار سودمند دانست و جهتگیری اصلی در برنامههای خود را خدمترسانی به مردم و توجه به مشکلات اساسی استان و مطالبات مردم به ویژه مسأله آب و تقویت، اصلاح و رسیدگی به نظام اداری استان، عنوان کرد.
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